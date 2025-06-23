Чем украинская баллистическая ракета "Сапсан" значительно отличается от другого оружия ВСУ

Украина успешно разработала и запустила в производство баллистическую ракету "Сапсан". Ее вероятная дальность – до 500 километров. Она может нести 480 килограммов взрывчатки. Она может быть не только фугасной, но и кассетной.

Ракетой "Сапсан" можно поразить большое количество объектов на территории России. Это 24 Каналу отметил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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"Такими ракетами можно поразить аэродромы, где расположены самолеты, какая-то легкобронированная, но дорогая техника, склады боеприпасов, арсеналы, пункты управления и так далее. Целей для нее очень много", – сказал он.

Будет другой масштаб разрушений

Павел Нарожный отметил, что логистика врага сейчас находится на расстоянии примерно 100 километров от линии соприкосновения. Потому что основное количество ракет, которые сейчас Украина имеет на вооружении, имеют дальность примерно 80 километров. На расстоянии 400 – 500 километров расположены даже аэродромы тактической авиации, с которых взлетают самолеты, которые наносят удары управляемыми авиабомбами.

Мосты невозможно куда-то перенести. Также железную дорогу, на которой загружается, разгружается техника, топливо, боеприпасы и прочее. Кроме того, невозможно перенести нефтеперерабатывающие заводы. Сейчас Украина наносит удары по НПЗ с помощью дронов. Враг имеет возможность восстанавливать НПЗ после ударов беспилотниками, которые имеют мало взрывчатки, до 50 килограммов. Этого недостаточно.

Когда мы можем наносить удары с помощью боеголовки весом в 500 килограммов – это будет другой масштаб разрушений на нефтеперерабатывающих заводах, заводах по производству оружия и так далее. Когда мы получим массовое количество таких ракет, это качественно изменит ситуацию на линии фронта,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, это повлияет и на скорость. А когда ракета летит 3 минуты, то времени для реагирования очень мало. Именно таким образом Украина сможет уничтожать очень дорогие объекты врага. Поэтому нужно массовое производство баллистических ракет "Сапсан".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается разработка массового производства баллистической ракеты. Он добавил, что пока не может сказать, в каком количестве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина успешно разработала и запустила в производство тактическую баллистическую ракету "Сапсан" с высокой мощностью. Ее испытания также прошло успешно. В мае ракета поразила российскую военную цель на расстоянии примерно 300 километров.