Это произошло впервые: США успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности в районе Гуама

Агентство противоракетной обороны Соединенных Штатов впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности воздушного базирования во время испытаний возле Гуама.

Об этом заявили в Пентагоне во вторник, чье заявление обнародовало агентство Reuters, сообщает 24 Канал.

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Соединенные Штаты перехватили баллистическую ракету средней дальности в районе Гуама

Успешное испытание, как пишут в Reuters, подчеркивает стремление Пентагона усилить оборону Гуама от новых ракетных угроз.

Во время испытаний, которые получили название Flight Experiment Mission-02 (FEM-02), система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и вертикальной пусковой установкой, осуществила пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA.

Reuters пишет, что директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз назвал это испытание "огромными коллективными усилиями", подчеркнув его важность для проверки совместной архитектуры отслеживания и интегрированных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны Гуама.

Успешный перехват является частью более широкой инициативы по развитию системы обороны Гуама, которая имеет целью обеспечить усиленную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Добавим, что указывается, что агентство противоракетной обороны планирует использовать данные, собранные во время этого эксперимента, для дальнейшего совершенствования и проверки концепции и требований к будущей системе ПРО.