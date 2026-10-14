Баллистические ракеты полетели на Киев и Житомир: под атакой может быть энергетика

Российские баллистические ракеты атаковали на Украину в ночь на 14 октября. Воздушные силы зафиксировали запуски в направлении Киева и Житомира.

Мониторы предполагают, что речь идет о применении ракет "Циркон". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно о баллистическом обстреле Украины в ночь на 14 октября?

Как сообщают Воздушные силы, во время воздушной тревоги, объявленной ночью 14 октября в 04:38, было зафиксировано несколько запусков баллистических ракет. Высокоскоростные цели двигались через воздушное пространство сначала в сторону Киева, а затем в направлении Житомирской области.

На данный момент точное место сбивания, попадания или падения обломков остается неизвестным, поскольку официальной информации о последствиях взрывов пока не было. В то же время профильные мониторинговые каналы, такие как "Николаевский Ваньок", сообщили, что враг мог применить ракеты "Циркон".

Местные сообщества в телеграме сообщают о взрывах в Киевской области. По предварительным данным, под ударом врага находятся важные энергетические объекты. Атака продолжается – если в вашем регионе объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности.

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Добавим, что этой ночью взрывы раздавались в Луцке – из-за атаки реактивных БПЛА. А вечером стало известно, что Россия сожгла последний большой логистический хаб "Эпицентра" – в Хмельницком.