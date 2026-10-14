Монітори припускають, що мовиться про застосування ракет "Циркон". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про балістичний обстріл України вночі 14 жовтня?

Як повідомляють Повітряні сили, під час повітряної тривоги, яку оголосили вночі 14 жовтня о 04:38, було зафіксовано кілька пусків балістичних ракет. Швидкісні цілі рухалися через повітряний простір спочатку на Київ, а потім у напрямку Житомирської області.

Наразі точне місце збиття, влучання чи падіння уламків залишається невідомим, адже офіційної інформації про наслідки вибухів поки не було. Водночас профільні моніторингові канали, як-от "Миколаївський Ваньок", повідомили, що ворог міг застосувати ракети "Циркон".

Місцеві спільноти у телеграмі повідомляють про вибухи у Київській області. Попередньо, під ударом ворога – важливі енергетичні об'єкти. Атака триває – якщо у вашому регіоні тривога, подбайте про безпеку.

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Додамо, що цієї самої ночі вибухи лунали у Луцьку – через атаку реактивних БпЛА. А ввечері стало відомо, що Росія спалила останній великий логістичний хаб "Епіцентру" – у Хмельницькому.