Россия накапливает баллистику к зиме: Рахманин рассказал, есть ли у Украины PAC-3 и к чему следует готовиться

Эта зима может оказаться непростой для украинцев. Россия наращивает запасы баллистических ракет, а нехватка перехватчиков для системы Patriot приводит к тому, что каждая ракета ПВО может иметь решающее значение.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал 24 Каналу, сколько баллистических ракет Россия может производить и получать ежемесячно, что оккупанты частично накапливают сейчас и почему зимой Украине придется четко расставить приоритеты среди объектов для защиты.

Почему Россия сократила количество баллистических ударов?

Рахманин подчеркнул, что затишье в применении баллистического оружия связано с тем, что враг в настоящее время активно использует реактивные "Шахеды", сбивать которые сложнее, чем обычные бензиновые версии. Если Силы обороны найдут эффективный способ противодействия реактивным беспилотникам, россияне вновь вернутся к массированному применению баллистического вооружения.

Но в любом случае, я думаю, что если мы говорим об "Искандерах", о KN-23 и о ракетах для С-300, С-400, то о цифре в 100 мы можем говорить (ежемесячно – 24 Канал). Поэтому в последнее время количество ударов баллистическими ракетами действительно несколько уменьшилось. Есть основания полагать, что какую-то часть они накапливают,

– отметил Рахманин.

Почему в Украине остро не хватает ракет PAC-3?

В то же время ситуация со средствами противовоздушной обороны в Украине остается крайне напряженной. Сергей Рахманин признал, что сейчас существуют очень серьезные проблемы с поставками ракет PAC-3, способных эффективно сбивать баллистические ракеты.

Говорить о том, что мы их накапливаем – это было бы большим преувеличением. Мы получаем PAC-2. Об этом публично заявлялось, но, к большому сожалению, хотя теоретически она должна перехватывать баллистические ракеты, военные откровенно признают, что процент перехвата максимально близок к нулю,

– подчеркнул народный депутат.

Чтобы решить эту проблему, Украина пытается убедить европейских партнеров, в частности Грецию, Испанию, Германию и Польшу, передать ракеты PAC-3 со складов, срок годности которых истекает.

В свою очередь, новые ракеты, заказанные по контрактам на 2027 – 2030 годы, предлагают передать партнерам в качестве компенсации. Кроме того, Украина рассчитывает на получение усовершенствованной итало-французской системы SAMP/T, которая имеет более высокие шансы на сбивание баллистических целей, а также на совершенствование тактики использования PAC-2 и развитие средств радиоэлектронной борьбы.

Как Украине защищать объекты зимой?

Член профильного комитета подчеркнул, что в условиях дефицита антибаллистических ракет Украине придется прибегнуть к жесткой приоритезации объектов для защиты зимой. Защитить абсолютно все не удастся даже при наличии ракет.

Чуда не произойдет. Поэтому все, что можно защитить, нужно защитить максимально: физически, с помощью средств РЭБ. Те объекты, которые можно переместить, замаскировать и защитить как можно дальше от границы – это нужно сделать. Все, что можно рассредоточить, нужно рассредоточить,

– подытожил Сергей Рахманин.

Напомним, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер отмечал, что спрос на перехватчики PAC-3 в мире значительно превышает предложение из-за ограниченного количества производственных мощностей. По его словам, существенное улучшение ситуации с поставками ожидается примерно через два года, когда начнут работу новые совместные производственные линии в Европе.

А президент Владимир Зеленский подчеркивал, что для эффективной защиты от российской баллистики зимой Украине ежемесячно требуется до 120 ракет-перехватчиков.