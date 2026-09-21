Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін для 24 Каналу розповів, скільки балістичних ракет Росія може виробляти та отримувати щомісяця, навіщо окупанти частково накопичують їх зараз і чому взимку Україні доведеться чітко пріоритезувати об'єкти для захисту.

Чому Росія зменшила кількість балістичних ударів?

Рахманін підкреслив, що затишшя у застосуванні балістики пов'язане з тим, що ворог наразі активно використовує реактивні "Шахеди", збивати які складніше, ніж звичайні бензинові версії. Якщо Сили оборони знайдуть ефективний спосіб протидії реактивним безпілотникам, росіяни знову повернуться до масованого використання балістичного озброєння.

Але в будь-якому разі, я думаю, що якщо ми говоримо про Іскандери, про KN-23 і про ракети для С-300, С-400, то про цифру в 100 ми можемо говорити (щомісяця – 24 Канал). Тому останнім часом справді дещо зменшилася кількість ударів балістичними ракетами. Є підстави вважати, що якусь частину вони накопичують,

– зазначив Рахманін.

Чому в Україні критично бракує ракет PAC-3?

Водночас ситуація із засобами протиповітряної оборони в Україні залишається вкрай напруженою. Сергій Рахманін визнав, що зараз є дуже серйозні проблеми з постачанням ракет PAC-3, які здатні ефективно знищувати балістику.

Говорити про те, що ми її накопичуємо – це було б великим перебільшенням. Ми отримуємо PAC-2. Це публічно заявлялось, але на превеликий жаль, хоча теоретично вона має перехоплювати балістичні ракети, військові відверто визнають, що відсоток перехоплення максимально наближений до нуля,

– наголосив народний депутат.

Щоб розв'язати цю проблему, Україна намагається переконати європейських партнерів, зокрема Грецію, Іспанію, Німеччину та Польщу, передати ракети PAC-3 зі складів, у яких спливає термін придатності.

Натомість нові ракети, замовлені за контрактами на 2027 – 2030 роки, пропонують передавати партнерам як компенсацію. Окрім цього, Україна розраховує на отримання вдосконаленої італо-французької системи SAMP/T, яка має вищі шанси на збиття балістичних цілей, а також на вдосконалення тактики використання PAC-2 та розвитку засобів радіоелектронної боротьби.

Як Україні захищати об'єкти взимку?

Член профільного комітету наголосив, що в умовах дефіциту антибалістичних ракет Україні доведеться вдатися до жорсткої пріоритезації об'єктів для захисту взимку. Захистити абсолютно все не вдасться навіть за наявності ракет.

Дива не трапиться. Тому все те, що можна захистити, треба захистити максимально: фізично, за допомогою засобів РЕБ. Ті об'єкти, які можна релокувати, перемістити, замаскувати і захистити максимально віддалено від кордону, це треба зробити. Все, що можна розосередити, треба розосередити,

– підсумував Сергій Рахманін.

Нагадаємо, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер зазначав, що попит на перехоплювачі PAC-3 у світі значно перевищує пропозицію через обмежену кількість виробничих потужностей. За його словами, суттєве покращення ситуації з постачанням очікується приблизно через два роки, коли розпочнуть роботу нові спільні виробничі лінії в Європі.

А Президент Володимир Зеленський наголошував, що для ефективного захисту від російської балістики взимку Україні щомісяця потрібно до 120 ракет-перехоплювачів.