Благодаря России северокорейская баллистика стала точнее, – Буданов

Начальник ГУР МО Буданов рассказал, что Россия и КНДР продолжают углублять военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности. Это, в частности, повлияло на то, что корейская баллистика стала более точной.

Буданов отметил, что такое сотрудничество является угрозой для всего мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой наинтервью руководителя ГУР южнокорейскому изданию The Chosun.

Смотрите также "Получают боевой опыт": войска КНДР могли скорректировать тактику, – ISW

Какие изменения претерпела ракета KN-23

За время войны в Украине, например, изменилась северокорейская ракета KN-23. В этом, в частности, виноваты российские специалисты.

Изначально ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1 500 метров, но российские специалисты внесли технические модификации. Теперь ракета стала намного точнее и является значительно более серьезной угрозой,

- отметил Кирилл Буданов.

Он отметил, что это оружие является угрозой безопасности не только для Украины, но и для Южной Кореи и Японии.

Как отметил глава ГУР, для Северной Кореи война в Украине – возможность получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии.