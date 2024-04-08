Там загорелся ракетный корабль "Серпухов": показываем на карте российский город Балтийск
В Калининградской области России 7 апреля произошел пожар на малом ракетном корабле с названием "Серпухов". Известно, что это результат успешной спецоперации ГУР.
Известно, что ракетоноситель горел на военно-морской базе “Балтийск”. Как результат, “Серпухов” имеет значительные повреждения, а для его восстановления понадобится немало времени.
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Где расположен Балтийск
Корабль "Серпухов", который до конца 2016 года входил в состав Черноморского флота, с 2017 года присоединился к Балтийскому флоту. Этот ракетоноситель получил название в честь города Серпухов и был спущен на воду 3 апреля 2015 года.
Известно, что горел ракетоноситель на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.Важно! База "Балтийск" имеет большое стратегическое значение, поскольку находится возле морских путей, которые ведут в Северную Европу и Центральную Европу. Она играет важную роль в обеспечении безопасности и обороны российских интересов в Балтийском регионе.
Расстояние от Балтийска до границы с Украиной составляет около 420 километров.
Где располагается Балтийск: смотрите на карте
Российский флот: последние новости
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