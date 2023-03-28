Шанс на переговоры: Нетаньяху хочет договориться с оппозицией о скандальной судебной реформе

В ближайшие недели премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху хочет провести переговоры с оппозицией. В настоящее время не будет никаких продвижений скандальной судебной реформы, из-за которой возникли массовые протесты по всей стране.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский. Отметим, в ночь на 27 марта на улицы городов вышли сотни тысяч людей. Толчком к этому стало увольнение министра обороны, критиковавшего данную реформу.

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Роли политиков и судей

Судебная реформа необходима – это понимает как коалиция, так и оппозиция, считает Роман Янушевский. Но проблема в том, что коалиция хочет сделать все очень быстро и не подготовлено, что приведет к потере независимости судебной системы. Израиль – парламентская республика. Законодательная и исполнительная ветви власти очень срослись между собой, поскольку правительство формируется из депутатов Кнессета. Суд в этом случае выступает в роли своеобразного противовеса, ограничивающего политиков.

"Они быстро принимают решение, а судьи никуда не спешат и знают свое дело. Если политиков заносит, они выступают своеобразной "тормозной системой". Как показывает статистика, судьи Верховного суда отменяли 1 закон в год – они имеют такое право", – сказал журналист.

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Судьи могут потерять свою независимость

Именно в этом кроется главная проблема. Журналист объяснил, что в настоящее время в Израиле действует спецкомиссия по отбору судей, которая состоит из 11 человек: представителей Верховного суда и политиков. Сейчас исполнительная власть делает все, чтобы мнение судей носило характер рекомендаций, а их назначали политики. Это может иметь серьезные последствия: судьи станут зависимы от политиков, начнутся политические игры, а судебная система потеряет свою силу.

Сейчас судьи независимы и получают хорошую зарплату – одну из самых высоких в Израиле. Когда их ограничат в правах и заставят конкурировать между собой за должность председателя Верховного суда (в настоящее время они избираются по старшинству), это очень сильно изменит климат внутри суда,

– рассказал он.

Этого больше всего боится оппозиция. Сторонники судебной реформы апеллируют своей победой на выборах и условным желанием народа.

"Трещина проходит где-то посередине: половина народа выступает "за" продвижение нынешнего законопроекта. Другая – против. Кроме того, как происходят протесты, появляется информация, новые детали и все больше людей склоняются к необходимости проведения переговоров", – отметил Янушевский.

Переговоры будут

Протесты уже переросли в общенациональную забастовку, сообщил журналист. В городах работает разве что общественный транспорт. Поэтому митинги и сотни тысяч людей подтолкнули Нетаньяху к процессу переговоров, которые, как отмечалось, пройдут в ближайшие недели.

"Это время будет использовано как возможность договориться с оппозицией и выработать какой-то общий механизм продвижения судебной реформы. К чему это приведет – не знаем. Мы видим демократию в действии и спор "что здесь вообще демократия": влияние улицы или то, что сейчас продвигает коалиция . Это такой вопрос, на который пока нет ответа", – резюмировал журналист.

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