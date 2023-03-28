Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський. Зазначимо, у ніч на 27 березня на вулиці міст вийшли сотні тисяч людей. Поштовхом до цього стало звільнення міністра оборони, який критикував дану реформу.

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Ролі політиків та суддів

Судова реформа необхідна – це розуміє як коаліція, так і опозиція, вважає Роман Янушевський. Але проблема в тому, що коаліція хоче зробити все дуже швидко і не підготовлено, що призведе до втрати незалежності судової системи. Ізраїль – парламентська республіка. Законодавча і виконавча гілки влади дуже зрослися між собою, оскільки уряд формується з депутатів Кнесету. Суд у цьому випадку виступає в ролі своєрідної противаги, яка обмежує політиків.

"Вони швидко приймають рішення, а судді нікуди не квапляться і знають свою справу. Якщо політиків заносить, вони виступають своєрідною "гальмівною системою". Як показує статистика, судді Верховного суду скасовували 1 закон на рік – вони мають таке право", – сказав журналіст.

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Судді можуть втратити свою незалежність

Саме у цьому ховається головна проблема. Журналіст пояснив, наразі в Ізраїлі діє спецкомісія з відбору суддів, яка складається з 11 осіб: представників Верховного суду та політиків. Зараз виконавча влада робить все, аби думка суддів мала характер рекомендацій, а їх призначали політики. Це може мати серйозні наслідки: судді стануть залежними від політиків, почнуться політичні ігри, а судова система втратить свою силу.

Зараз судді незалежні і отримують гарну платню – одну з найвищих в Ізраїлі. Коли їх обмежать в правах і змусять конкурувати між собою за посаду голови Верховного суду (наразі вони обираються по старшинству), це дуже сильно змінить клімат всередині суду,

– розповів він.

Цього найбільше боїться опозиція. Прихильники судової реформи апелюють своєю перемогою на виборах і умовним бажанням народу.

"Тріщина проходить десь посередині: половина народу виступає "за" просування теперішнього законопроєкту. Інша – проти. Крім того як відбуваються протести, з’являється інформація, нові деталі і все більше людей схиляються до необхідності проведення перемовин", – відзначив Янушевський.

Перемовини будуть

Протести вже переросли у загальнонаціональний страйк, повідомив журналіст. У містах працює хіба що громадський транспорт. Тому мітинги і сотні тисяч людей підштовхнули Нетаньягу до процесу перемовин, які, як зазначалося, пройдуть найближчими тижнями.

"Цей час буде використано як можливість домовитися з опозицією і випрацювати якийсь спільний механізм просування судової реформи. До чого це призведе – не знаємо. Ми бачимо демократію в дії і суперечку "що тут взагалі демократія": вплив вулиці чи те, що просуває наразі коаліція. Це таке питання, на яке поки немає відповіді", – резюмував журналіст.

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