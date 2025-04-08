Банк Порошенко оштрафован на более 20 миллионов за отмывание преступных доходов, – НБУ
Национальный банк Украины оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является Петр Порошенко, на 20,5 миллиона гривен за нарушение законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Об этом информирует "Закон и Бизнес" со ссылкой на сообщение НБУ.
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Так, в марте 2025 года НБУ применил меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ), принадлежащему народному депутату.
Согласно решению регулятора, банк Порошенко должен уплатить штраф в размере 20,5 миллионов гривен за многочисленные нарушения закона. Речь идет, в частности, о несоблюдении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, предоставлению недостоверной информации, а также неиспользованию риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.
В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы при проверке соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора. Ранее эксперты назвали махинациями работу Банка с денежными средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.
Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко перекочевали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты платило государство. То есть, мы с вами. Движение "Честно" сообщало, что то же делала партия Порошенко с государственным финансированием: вместо потратить их на деятельность, как предусмотрено законом, "есовцы" и себе накупили облигаций под 17 – 18% годовых,
– сообщал эксперт Олещук.
Как известно, в феврале ввели санкции против ряда олигархов и политиков, создававших угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовавших террористической деятельности. В частности, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.
Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля с временно оккупированных территорий); торговли в войну с Россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в России и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное. Согласно результатам опроса 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и других, считая их заслуженными.
Сам Петр Порошенко, как утверждает политический эксперт Валентин Гладких со ссылкой на НАПК, за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен и еще 986 миллионов гривен подарил.
Как сообщалось, народный депутат Петр Порошенко обогатился более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021, а сам он входит в тройку самых богатых олигархов Украины.