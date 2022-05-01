Идет активная борьба герочинской украинской армии и мужественного народа с русскими оккупантами. Потери врага увеличиваются, а наша победа становится все ближе.

Трембита на линии фронта

128 отдельная горно-штурмовая бригада показала яркие фото с линии столкновения. Даже в перерыве сражений с врагом мужественные герои находят время для трембита.

Фото героев на линии фронта с трембитой:

Какая ситуация на фронте: коротко о главном

Российские оккупанты пытались совершить наступательные действия в направлении Изюма. Результат для врага уже привычен : большие потери и никакие шансы на воплощение своих замыслов. Именно Изюмское направление кафиры определяли как приоритетное, но сейчас терпят на нем только неудачи.

Ранее сообщалось о том, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов приехал лично командовать наступлением на Изюм. Долгой его командировки в Украину не было – уже на второй день появилась информация о том, что он получил ранение.

Наши правоохранители подтвердили, что Герасимов был у Изюма , но его ранения пока не прокомментировали.

На Востоке Украины российские кафиры 5 раз шли в наступление. ВСУ справились со всеми атаками врага . Более 50 кафиров не вернутся домой, также был уничтожен боекомплект россиян. Также наши герои уничтожили многие боевые техники и несколько беспилотников.

Продолжается освобождение Херсона от российских оккупантов. ВСУ нанесли удар по составу с боеприпасами – нападение прошло успешно . Утраты личного состава в ходе данной операции составили более 70 солдат. Россияне не могут достичь военных целей, поэтому по привычке атакуют мирное население, обстреливают мирные города из гранатометов и реактивных систем залпового огня.

Россияне нанесли удар по Днепропетровщине "Точкой-У". План россиян не удался – наши защитники сбили вражеский снаряд . Также над территорией области был сбит вражеский беспилотник.

Россияне продолжат стягивать силы на Изюмском направлении. В частности, жители Боровского поселкового совета сообщили о значительном росте личного состава врага и его техники.

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