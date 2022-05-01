Триває активна боротьба герочїної української армії та мужнього народу з рсоійськими окупантами. Втрати ворога збільшуються, а наша перемога стає все ближчою.

Трембіта на лінії фронту

128 окрема гірсько-штурмова бригада показала яскраві фото з лінії зіткнення. Навіть у перерві боїв з ворогом мужні герої знаходять час для трембіти.

Фото героїв на лінії фронту з трембітою:

Яка ситуація на фронті: коротко про головне

Російські окупанти намагалися здійснити наступальні дії у напрямку Ізюма. Результат для ворога вже звичний: великі втрати та жодних шансів на втілення своїх задумів. Саме Ізюмський напрямок окупанти визначали як пріоритетний, але наразі зазнають на ньому лише невдач.

Раніше повідомлялося про те, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов приїхав особиисто командувати наступом на Ізюм. Довгим його відрядження в Україну не було – вже на другий день з'явилася інформація про те, що він отримав поранення.

Наші правоохоронці підтвердили, що Герасимов був біля Ізюма, але його поранення наразі не прокоментували.

На Сході Україні російські окупанти 5 разів йшли у наступ. ЗСУ впоралися з усіма атаками ворога. Понад 50 окупантів не повернуться додому, також було знищено боєкомплект росіян. Також наші герої знищили багато бойової техніки та декілька безпілотників.

Триває звільнення Херсонщини від російських окупантів. ЗСУ завдали удару по складу з боєприпасами – напад пройшов успішно. Втрати особового складу в ході даної операції склали понад 70 солдатів. Росіяни не можуть досягнути військових цілей, тому за звичкою атакують мирне населення, обстрілюють мирні міста з гранатометів та реактивних систем залпового вогню.

Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині "Точкою-У". План росіян не вдався – наші захисники збили ворожий снаряд. Також над територією області було збито ворожий безпілотник.

Росіяни продовжуть стягувати сили на Ізюмському напрямку. Зокрема, мешканці Борівської селищної ради повідомили про значне зростання особового складу ворога та його техніки.

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