Триває активна боротьба герочїної української армії та мужнього народу з рсоійськими окупантами. Втрати ворога збільшуються, а наша перемога стає все ближчою.
Трембіта на лінії фронту
128 окрема гірсько-штурмова бригада показала яскраві фото з лінії зіткнення. Навіть у перерві боїв з ворогом мужні герої знаходять час для трембіти.
Фото героїв на лінії фронту з трембітою:
Яка ситуація на фронті: коротко про головне
- Російські окупанти намагалися здійснити наступальні дії у напрямку Ізюма. Результат для ворога вже звичний: великі втрати та жодних шансів на втілення своїх задумів. Саме Ізюмський напрямок окупанти визначали як пріоритетний, але наразі зазнають на ньому лише невдач.
- Раніше повідомлялося про те, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов приїхав особиисто командувати наступом на Ізюм. Довгим його відрядження в Україну не було – вже на другий день з'явилася інформація про те, що він отримав поранення.
- Наші правоохоронці підтвердили, що Герасимов був біля Ізюма, але його поранення наразі не прокоментували.
- На Сході Україні російські окупанти 5 разів йшли у наступ. ЗСУ впоралися з усіма атаками ворога. Понад 50 окупантів не повернуться додому, також було знищено боєкомплект росіян. Також наші герої знищили багато бойової техніки та декілька безпілотників.
- Триває звільнення Херсонщини від російських окупантів. ЗСУ завдали удару по складу з боєприпасами – напад пройшов успішно. Втрати особового складу в ході даної операції склали понад 70 солдатів. Росіяни не можуть досягнути військових цілей, тому за звичкою атакують мирне населення, обстрілюють мирні міста з гранатометів та реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині "Точкою-У". План росіян не вдався – наші захисники збили ворожий снаряд. Також над територією області було збито ворожий безпілотник.
- Росіяни продовжуть стягувати сили на Ізюмському напрямку. Зокрема, мешканці Борівської селищної ради повідомили про значне зростання особового складу ворога та його техніки.
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