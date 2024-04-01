В США второй раз за неделю баржа врезалась в мост: момент столкновения попал на камеры
Источник:AP News
Патрульная полиция штата Оклахома сообщила, что в субботу 30 марта перекрывала шоссе к югу от Саллисоу. Произошло это после того, как баржа врезалась в мост через реку Арканзас.
Пресс-секретарь патрульной службы штата Сара Стюарт отметила, что около 13:25 после сообщения об инциденте патрульные перекрыли 59-ю южную автомобильную магистраль США. Они также перенаправили движение транспортных средств из этого района.
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Информации о пострадавших не поступало
Как отмечает пресс-секретарь, мост, который пересекает реку Арканзас в месте ее впадения в водохранилище Роберта С. Керра,, будет оставаться закрытым до тех пор, пока его не осмотрят.
Момент врезания баржи в мост попал на камеры: смотрите видео
Она также отметила, что сообщений о пострадавших на шоссе или на барже не поступало. Что касается причины столкновения баржи с мостом, то стала известной она не сразу же.
Последствия врезания баржи в мост / Фото из сети X
Как отмечают в издании AP, инцидент произошел тогда, когда инженеры продолжали извлекать выкрученную стальную секцию из другого моста, который обрушился. Речь идет о мосте имени Фрэнсиса Скотта-Ки в Балтиморе, в одну из опор которого массивное грузовое судно врезалось 26 марта.
Что известно о столкновении судна в Балтиморе
- Обратим внимание, что 26 марта около 01:30 по местному времени очевидец совершил звонок на 911. Он сообщил, что произошел инцидент в районе моста Фрэнсиса Скотта-Ки или Ки-Бридж.
- Как выяснилось, в мост врезалось большое судно. После этого сооружение буквально рухнуло в реку. Сам мост – часть главной автомагистрали. В длину он достигал 3 километра, а также он является частью 695 шоссе, которое огибает Балтимор.
- Согласно данным отслеживания судов, в Ки-Бридж врезался контейнеровоз Dali, который шел под сингапурским флагом. Лодка достигала 300 метров в длину и направлялась в Коломбо на Шри-Ланке.
- Вскоре сообщили, что в Балтиморе нашли тело одного погибшего. Как отметил представитель береговой охраны США, поиски еще шести человек продолжаются. Также он заявил, что обвал моста – "событие с большим количеством жертв".
- Падение людей в воду также подтвердила местная полиция. Предполагается, что в воду могли упасть около 20 рабочих во время завала моста. Об этом рассказал начальник службы связи городской пожарной охраны Балтимора. Он добавил, что ситуация, скорее всего, изменится с появлением более детальной информации.