В Батайске вагнеровца избили толпой и подстрелили из травматического пистолета

Нападающего разыскивают, он скрылся с места преступления, когда подстрелил члена ЧВК "Вагнера". Из-за избиений возбудили дело по статье "Хулиганство".

После смерти Пригожина "осиротевшие" вагнеровцы в прямом смысле слова страдают. Пока в российском минобороны решают их судьбу и пытаются взять под контроль, становится известно о "притеснениях" членов ЧВК "Вагнера". 3 сентября одного из вагнеровцев избили в Батайске.

Смотрите также Заместитель Шойгу совершает турне по Африке, чтобы взять под контроль вагнеровцев, – ISW

Что известно об избиении

Избили, выстрелили 12 – 13 раз. Одна пуля попала в голову. Вячеслав в больнице, врачи вытащили пули от травмата, зашили. Друг тоже пострадал, но не очень,

– рассказал родственник оккупанта.

Это произошло в российском городе Батайск. Российские пропагандистские СМИ пишут, что вагнеровца избили ночью в парке имени Ленина. Там он гулял с девушкой.

Возле кафе член ЧВК "Вагнера" вошел в конфликт с незнакомцем. Тот возмутился, что наемник принимал участие в боевых действиях в Украине, произошла словесная перепалка. Из кафе выбежали люди, избившие вагнеровца, а мужчина стрелял в него из травматического оружия.

28-летний наемник прооперирован, он попал в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он "ходит на перевязки, его семья пытается привлечь внимание к произошедшему".

Смотрите также В Самарской области зальют в бетон кладбища вагнеровцев, куда приезжал Пригожин

Интересные детали избиения

Вагнеровец Вячеслав воевал в Африке и в Украине. Перед избиением он "вернулся с передовой" и планировал снова ехать убивать украинцев . То есть наемника наказали за преступления – к сожалению, не международный суд.

. То есть наемника наказали за преступления – к сожалению, не международный суд. Очевидцы утверждают, что толпа, избивавшая вагнеровца, "оскорбляла его за участие в "СВО" . Этих людей характеризуют как "гостей нашей страны" и называют количество в 10 – 20 человек. Таким образом, пропагандисты пытаются разжигать межнациональную рознь и делать вид, что сами россияне не могут выступать против войны в Украине.

. Этих людей характеризуют как "гостей нашей страны" и называют количество в 10 – 20 человек. Таким образом, пропагандисты пытаются разжигать межнациональную рознь и делать вид, что сами россияне не могут выступать против войны в Украине. Статья, по которой возбудили дело, – всего лишь "Хулиганство". Интересно почему? Ведь вагнеровца, вероятно, могли убить.

Интересно почему? Ведь вагнеровца, вероятно, могли убить. Город Батайск расположен в Ростовской области. Там еще два месяца назад люди обнимались с вагнеровцами, которые бодро маршировали на Москву. Скажите, а что случилось?

Другие проблемы вагнеровцев

Ранее мы сообщали, что раненым членам ЧВК "Вагнера" больше негде лечиться. Госпиталь в Анапе на юге России был закрыт. Впрочем, больница не отдала все документы, а без них не оформят пенсию. Выписки обещали отправить по почте, но с главным врачом не удается связаться.