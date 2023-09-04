Після смерті Пригожина "осиротілі" вагнерівці в прямому сенсі слова страждають. Поки очільники російського міноборони вирішують їхню долю та намагаються взяти під контроль, стає відомо про "утиски" членів ПВК "Вагнера". 3 вересня одного з вагнерівців побили у Батайську.

Дивіться також Заступник Шойгу здійснює турне Африкою, щоб взяти під контроль вагнерівців, – ISW

Що відомо про побиття

Побили, вистрілили 12 – 13 разів. Одна куля влучила в голову. В'ячеслав у лікарні, лікарі витягли кулі від травмату, зашили. Друг теж постраждав, але не дуже,

– розповів родич окупанта.

Це сталося у російському місті Батайськ. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що вагнерівця побили вночі в парку імені Леніна. Там він буцімто гуляв із дівчиною.

Біля кафе член ПВК "Вагнера" увійшов у конфлікт із незнайомцем. Той обурився, що найманець брав участь у бойових діях в Україні, зчинилася словесна перепалка. З кафе вибігли люди, які побили вагнерівця, а чоловік стріляв у нього із травматичної зброї.

28-річного найманця прооперували, він потрапив до лікарні у тяжкому стані. Нині він "ходить на перев'язки, його родина намагається привернути увагу до події".

Дивіться також У Самарській області заллють у бетон кладовище вагнерівців, куди приїздив Пригожин

Цікаві деталі побиття

Вагнерівець В'ячеслав воював в Африці та в Україні. Перед побиттям він "повернувся з передової" і планував знову їхати вбивати українців . Тобто найманця покарали за злочини – на жаль, не міжнародний суд.

. Тобто найманця покарали за злочини – на жаль, не міжнародний суд. Очевидці стверджують, що натовп, який бив вагнерівця, "ображав його за участь в "СВО" . Цих людей характеризують як "гостей нашої країни" і називають кількість у 10 – 20 осіб. Таким чином, пропагандисти намагаються розпалювати міжнаціональну ворожнечу і вдавати, що самі росіяни не можуть виступати проти війни в Україні.

. Цих людей характеризують як "гостей нашої країни" і називають кількість у 10 – 20 осіб. Таким чином, пропагандисти намагаються розпалювати міжнаціональну ворожнечу і вдавати, що самі росіяни не можуть виступати проти війни в Україні. Стаття, за якою порушили справу, – всього лише "Хуліганство". Цікаво, чому? Адже вагнерівця, імовірно, могли вбити.

Цікаво, чому? Адже вагнерівця, імовірно, могли вбити. Місто Батайськ розташоване у Ростовській області. Саме там ще два місяці тому люди обіймалися з вагнерівцями, котрі бадьоро марширували на Москву. Скажіть, а щось сталося?

Інші проблеми вагнерівців

Раніше ми повідомляли, що пораненим членам ПВК "Вагнера" більше нема де лікуватися. Госпіталь в Анапі на півдні Росії закрили. Утім, шпиталь не віддав усі документи, а без них не оформлять пенсію. Виписки обіцяли надіслати поштою, та із головним лікарем не вдається зв'затися.