"Батька" снова помогает России: в Беларуси создают подразделения операторов ударных БпЛА

Беларусь продолжает поддерживать Россию во время войны против Украины. Бойцы прихвостня Путина – Лукашенко – создают подразделения операторов ударных беспилотников.

В составе пограничных войск Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников. Кроме того, на территории государства ужесточились меры по задержанию граждан с проукраинской позицией.

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Беларусь продолжает помогать российским террористам

В Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. В частности, продолжает предоставлять оккупантам свою инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Кроме того, в составе пограничных войск Беларуси создают подразделения операторов ударных беспилотников.

Правоохранители усилили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией и критикующих власть, или так называемую "специальную военную операцию" (на самом деле – жестокую войну) России против нашего государства. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

Беларусь закупает российским военным экипировку

По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Беларуси в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии России до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 9 ноября на Волынском и Полесском направлении без существенных изменений.

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10 октября стало известно, что Лукашенко и Путин договорились о развертывании "общей региональной группировки войск" на территории Беларуси. В частности, в ее состав, якобы, в основном должны были войти именно белорусские бойцы. Впрочем, оккупанты начали перебрасывать туда своих военных.

Позже в Генштабе ВСУ отметили, что риск прорыва границы с Севера пока не повысился.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии 24 каналу отметил, что ситуация может быть угрожающей для Украины, если численность военнослужащих на территории Беларуси значительно увеличится. В частности, если достигнет 50 тысяч и больше. По официальным данным, на территории Беларуси находится 5 000 российских бойцов.

отметил, что ситуация может быть угрожающей для Украины, если численность военнослужащих на территории Беларуси значительно увеличится. В частности, если достигнет 50 тысяч и больше. По официальным данным, на территории Беларуси находится 5 000 российских бойцов. Жданов отметил, что украинская разведка оценивает перспективу создания группировки на середину зимы – в январе–феврале.

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