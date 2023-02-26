Хорошо цветет, – Андрющенко о результатах "хлопка" в Мариуполе
В последние дни в Мариуполе все больше цветет "хлопок". Украинские военные наносят мощные удары по личному составу, военной технике и складам с вооружением оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне ни чем не могут противодействовать нашему "хлопку" – ни ПВО, ни самолеты в воздухе не помогают.
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У врага очень большие потери
Он отметил, что украинские военные очень хорошо отработали по Мариуполю.
Цветет красиво "хлопок". Ждем его нового урожая. Наши военные попали с хирургической точностью. И это благодаря работе наших людей внутри города. Потому что все цели, которые были предоставлены, во все попали, чтобы там не рассказывали оккупанты,
– подчеркнул Андрющенко.
Он заметил, что не все потери врага можно подтвердить счетом. Например, те, что расположены на заводе Ильича.
"Там очень большая территория – туда невозможно подобраться, чтобы что-то зафиксировать. Но из того, что нам известно, у врага очень большие потери", – заверил собеседник.
Он отметил, что украинские защитники попали:
- в 2 больших склада с боекомплектами;
- в 2 больших склада с горюче-смазочными материалами;
- в военную технику;
- в казарму, где находилось по меньшей мере 50 так называемых "ДНРовцев", и там только 200-е и 300-е.
Гаплык военной логистике россиян
Советник городского главы Мариуполя подчеркнул, что оккупанты ничего не могут сделать, чтобы защититься от "хлопка".
По ночам начали таскать технику с места на место, пытаясь ее где-то спрятать. Пошли разговоры, что нужно отводить склады на безопасное расстояние,
– сообщил он.
По его словам, ближайший город на таком расстоянии – Новоазовск. Но там просто негде разместить такое количество техники и вооружения.
"А это означает гаплык их военной логистике. Очень интересно за этим наблюдать", – считает Андрющенко.
Петр Андрющенко о взрывах в Мариуполе: смотрите видео
Мариупольцев оккупанты не обманут
Он отметил, что оккупационная администрация после длительных совещаний издала тайком распоряжение, как нужно освещать "хлопок":
- запрет всем работающим в информационном пространстве вообще обсуждать "хлопок";
- если же что-то комментировать, то говорить, что это "ПВО" или "самолеты преодолевают звуковой барьер".
Но как это можно замалчивать, если весь город слышит взрывы? В Мариуполе все очень четко фиксируют, что такое "отлет" или "прилет",
– добавил советник городского главы.
Он надеется, что в дальнейшем "хлопок" будет смещаться по времени, чтобы не звучал ночью. Ведь во время комендантского часа очень трудно фиксировать его визуально.
"Но будем в любое время приветствовать "хлопок" в Мариуполе", – подчеркнул Петр Андрющенко.
Что происходит в Мариуполе: коротко
- Группа "Мариупольского сопротивления" подтвердила ликвидацию склада боекомплекта. Об этом видно за ярким пожаром в районе Новоселовки Центрального района города и "саундтреком" детонации снарядов.
- Мариуполь российские оккупанты заселяют своими согражданами. Эти люди охотно едут жить в чужие дома. Более того, для той категории россиян, которых завозят в город, переезд в Мариуполь – невиданное улучшение условий жизни.
- В сети обнародовали видеоинструктаж, который провели для российских журналистов перед выездом в оккупированный Мариуполь. Пропагандисты предупреждают, что местные могут их убить, поэтому ничего от них ни в коем случае нельзя брать.