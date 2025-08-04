В Турции запущено серийное производство беспилотника-истребителя Bayraktar Kizilelma. В этом истребителе используют комплектующие из Украины.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что в серийном производстве Bayraktar Kizilelma использованы два украинских двигателя. Двигатели могут висеть в воздухе часами.

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В чем преимущество украинских двигателей?

Существуют две версии этого беспилотника – дозвуковая и сверхзвуковая. На дозвуковой версии Kizilelma установлен украинский двигатель АИ-25ТLT.

Отличный двигатель, я сам на нем летал, он стоял на L-39, AI-25 стоял там. И сколько я летал – никаких, вообще никаких нареканий. Во всем полку только один раз двигатель остановился. Двигатель поставили на дозвуковую версию – AI-25LT, а на сверхзвуковую – AI-322TF, то есть эта сверхзвуковая машина еще будет поднимать, может поднять до полутора тонн боевых частей. Разного уровня – и авиабомбы, и управляемые, и свободно падающие ракеты. Это будущее авиации,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что впереди – эра беспилотных систем с привлечением искусственного интеллекта. Именно беспилотники будут основой дальнейших боевых действий. Летчики будут управлять ими дистанционно.

В будущем останется определенный сегмент управляемой авиации – это будут двухместные самолеты, где пилот будет выполнять функции оператора беспилотников, способных действовать на расстоянии сотен километров от пункта управления.

Kizilelma связан с Украиной через использование украинских двигателей и, по крайней мере частично, является совместным производством с Турцией. Серийное производство уже запущено. Вероятно, что первое боевое применение Kizilelma состоится именно на украинском фронте.