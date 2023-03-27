Эрдоган показал новый беспилотник-истребитель Bayraktar с украинским двигателем
Источник:Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции был разработан новый беспилотник-истребитель Bayraktar. Он оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ, производителем которого является "Мотор Сич".
Фото с новым беспилотником-истребителем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей странице в твиттере. Вместо текста к фотографии турецкий лидер просто добавил флаг страны.
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Что известно о Bayraktar Kızılelma
Bayraktar Kızılelma – реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА, разрабатываемый турецкой компанией Baykar Makina.
Первое испытание беспилотника-истребителя состоялось 14 декабря 2022 года и оно было успешным.
Благодаря украинскому мотору Bayraktar Kızılelma может развивать скорость до 800 километров в час. Длительность полета – 5 часов, а максимальная высота, на которую может подняться Bayraktar Kızılelma – 12 километров.
Bayraktar Kızılelma будут производить в Украине
- В декабре 2022 года Верховная Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической сферах. В частности, она предполагает строительство завода Bayraktar в Украине.
- Истребитель Bayraktar Kızılelma станет одним из тех, которые смогут производить непосредственно на территории нашей страны.
- Общая площадь завода будет составлять 30 000 квадратных метров. При этом работать на нем будут более 300 украинских специалистов.
- Кроме Kızılelma, на заводе будут вероятно изготовлять тяжелые ударные беспилотники Bayraktar Akıncı, истребители Bayraktar TB2 и дроны.
- Новость о строительстве этого завода в Украине, которое может завершиться в течение 2 лет, вызвало большую истерику в Кремле. Там угрожали "демилитаризировать" завод, однако Турция не отказывается от своего соглашения, несмотря на эти заявления России.