В россии уже угрожают уничтожить еще не созданный завод "Байрактаров" в Украине

В кремле продолжают искать возможные поводы продолжать войну в Украине. В этот раз решили заговорить о возможной атаке завода по изготовлению "Байрактаров".

Заметим, что соответствующее предприятие, на котором должны строить турецкие беспилотники BAYRAKTAR в Украине, еще не построили. Но это не мешает в россии уже рассуждать о его уничтожении, передают росСМИ.

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песков обещает продолжить страдания украинцев

Собственно, о желании уничтожить завод по изготовлению "Байрактаров" в Украине рассказал спикер кремля дмитрий песков. По его мнению, возможность создания такого объекта – причина продолжения "демилитаризации".

Это только продолжит, вероятно, страдания украинцев. Но не сможет предотвратить то, что является целью "специальной военной операции",

– подчеркнул он.

Эти несколько предложений еще раз подчеркивают весь цинизм россии. Более того, они четко дают понять, что пока в Украине будет хоть какое-то вооружение, россия будет нападать на нас и продолжать это делать. Это очередная причина даже не пытаться искать "хороших русских".

Завод по строительству "Байрактаров" таки будет

За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения велись переговоры о строительстве завода в Украине. Как подчеркнул посол нашего государства в Турции Василий Боднар, планы компании не изменились. Следует понимать, что участок под завод уже приобрели. Двустороннее соглашение о строительстве завода уже утвердило правительство. В настоящее время его отправили для ратификации. Более того, владелец компании "Байрактар" в Украине также создал компанию.

Заметим, что на большинстве моделей, выпускаемых в Украине, будут отечественные запчасти. Речь идет о двигателях, колесах и прочем. А именно стремление построить предприятие в Украине – личное обязательство владельцев BAYRAKTAR.

Напомним, что недавно благотворительный фонд "Повернись живим" и BAYRAKTAR подписали меморандум о партнерстве. Глава фонда Тарас Чмут отметил понимание, что война не завершится сегодня или завтра. А это значит, что нужно перейти на последовательную "работу в долгую".

И полномасштабное вторжение повлияло не только на наше государство, но и на благотворительные фонды. Так, "Повернись живим" и другие должны стать такими же игроками на международном рынке вооружений, как и само государство.

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