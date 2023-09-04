У Зеленского показали, как работает Bayraktar TB2: мощные кадры уничтожения техники врага

Наши военные продолжают успешно использовать оружие, предоставленное партнерами и союзниками. Так, турецкие Bayraktar TB2 продолжают устраивать "зажигательные вечеринки" для оккупантов.

Ролик с результативной работой беспилотника Bayraktar TB2 выложил в сети глава Офиса Президента Андрей Ермак. На видео можно увидеть, как российская техника превращается в металлолом, попадая в статистику потерь врага.

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Bayraktar TB2 поразил точно в цель

В InformNapalm говорят, что это видео демонстрирует уничтожение техники врага на Южном направлении. В то же время точно не известно, какую именно машину удалось превратить в металлолом. Как бы то ни было, вспыхнула она очень эффектно.

Нам показывают в коротеньком ролике момент, когда Bayraktar TB2 сначала нацелился на свою "добычу". А спустя считанные секунды произошел мощный взрыв, а в небо поднялось пламя и разлетелись искры. Просто глаз не оторвать.

Bayraktar TB2 эффектно уничтожил технику врага: смотрите видео

И поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет вспомнить актуальную статистику. В частности, потому, что она продолжает расти бешеными темпами.

Актуальные потери врага