Россияне уничтожили в Павлограде склад гуманитарной миссии "Пролиска"

31 июля вражеские войска провели атаку на город Павлоград в Днепропетровской области. Под удар реактивного дрона попали офис и склад гуманитарной миссии "Пролиска". Пожар, возникший после попадания, уничтожил запасы непродовольственных товаров первой необходимости.

О последствиях обстрела рассказали на странице миссии.

Что известно об ударе по складам миссии "Пролисок"?

На складах хранились товары, предназначенные для выдачи эвакуированным людям в транзитном центре, а также строительные материалы, которые использовались для оказания экстренной помощи пострадавшим от российских обстрелов в Павлоградском и Синельниковском районах.

В настоящее время офис и склад миссии полностью уничтожены огнем.

Этот инцидент стал уже более чем 110-м случаем, когда сотрудники, транспорт или объекты Гуманитарной миссии "Пролисок" попали под российские обстрелы с начала полномасштабного вторжения,

– подчеркнули в официальном сообщении.

Там также отметили, что решительно осуждают преднамеренные удары по гуманитарному персоналу, транспорту и объектам, обеспечивающим помощь гражданскому населению.

На странице миссии подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда.

"Гуманитарная помощь не является мишенью", – говорится в сообщении.

Атака на склады гуманитарной миссии "Пролиска": смотрите фото

Напомним, что в результате российской атаки 31 июля в Павлограде возник большой пожар на территории торгового комплекса. Глава ОГА сообщил, что число пострадавших возросло до 8. В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали 33-летнего мужчину и 53-летнюю женщину.

Ранее, 23 июля, вражеская армия нанесла по городу удар управляемыми авиабомбами. Под обстрел попал производственный комплекс партнеров Star Brands. В результате атаки погибли и получили ранения работники предприятия, подрядчики и местные жители.