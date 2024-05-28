Базовая военная подготовка: сколько продлится, где будут проводить, кто может не проходить

Новый закон о мобилизации предусматривает замену срочной службы на базовую военную подготовку и базовую военную службу для призывников. Ее придется обязательно пройти мужчинам от 18 до 60 лет, впрочем, есть исключения.

В новом законе о мобилизации указано, что соответствующие мероприятия начнутся с 1 сентября 2025 года, а до этого времени будет проводиться необходимая подготовка. К ее проведению будут привлекаться общественные организации и объединения, включая ветеранские, информирует 24 Канал.

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Сколько времени и где будут проводить подготовку

Базовую военную подготовку можно будет пройти в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях и центрах Вооруженных Сил Украины.

Целью подготовки является получение базовых навыков и военно-учетной специальности, необходимых для защиты Украины.

В мирное время подготовка продлится 5 месяцев: 3 месяца общевойсковой подготовки и 2 месяца профессиональной. Во время военного положения продолжительность общевойсковой подготовки сокращается до 1 месяца, что в сумме составляет 3 месяца.

Обязательность и отсрочка

Базовая военная подготовка будет включена в учебные планы всех высших учебных заведений, независимо от формы собственности. Ее должны пройти все призывники, признанные годными к службе, до 24 лет. Для женщин эта подготовка является добровольной.

Отсрочку от прохождения базовой военной подготовки смогут получить:

граждане, временно непригодные к службе по состоянию здоровья;

студенты учебных заведений III степени, профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, учреждений среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения, интерны и аспиранты;

граждане, которые уже выбрали год прохождения подготовки;

те, кто имеет право на освобождение от службы по уважительным причинам.

От прохождения БВП освобождаются лица, признаны непригодными к службе, или те, кто до получения украинского гражданства проходил военную службу в другом государстве.

Ограничения и новые звания

Мужчины, которые до 60 лет не прошли базовой военной подготовки или службы, не могут занимать государственные должности, за исключением случаев непригодности к службе по состоянию здоровья. Требование о прохождении службы не распространяется на прокуроров САП.

Также закон вводит звание военного рекрута – лица, которое проходит испытание при принятии на военную службу по контракту, проходит базовую военную службу или призвано на военную службу по призыву по мобилизации.

Новые обязанности медицинских учреждений и отсрочка

Закон обязывает медицинские учреждения при направлении на базовую военную подготовку сообщать ТЦК в течение 3 дней о призывниках в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят лечение в стационаре.

Проверку оснований для предоставления отсрочки и ее оформление будет осуществлять ТЦК. Отсрочка может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, который должен заработать в начале июня.