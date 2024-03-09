Это очень правильно: военный оценил идею о базовой военной службе для украинцев

В Раде рассматривают идею введения кратковременной базовой военной подготовки для украинцев в возрасте до 25 лет. Это – правильная идея. Человек должен быть подготовленным.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что эту идею было бы полезно ввести на всех мужчин, которые пригодны к несению военной службы. Это будет нужным, если в Украине таки отменят срочную службу.

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3 месяца базовой и 2 месяца профессиональной подготовки – оптимальный срок, чтобы резервист был готов в будущем в случае необходимости защищать страну. В Украине достаточно полигонов, где могут обучать и солдат, и офицеров.

Враг никуда не исчезнет

Как отметил Тимочко, вероятнее всего, международные партнеры могут помочь готовить Украине резервистов. Кроме того, можно наладить некоторые учения даже на базе симуляторов. В том числе и операторов беспилотников. Также на симуляторах можно даже обучать теории вождения танков и т.п.

Главное, что желание было. Враг он нас никуда не исчезнет. Пусть уменьшится. Но пока есть Россия, даже сегментированная... Часть России всегда будет мечтать о "великой России". Будут терроризировать; делать пограничные конфликты. Даже после победы людей надо готовить,

– сказал Тимочко.

Любой враг, который будет видеть, что в Украине есть сильно готовое к боевым действиям население, вряд ли рискнет атаковать. Также готовить резервистов чрезвычайно важно, чтобы они переняли нынешний бесценный опыт, который есть у наших защитников.

Мобилизация в Украине: коротко