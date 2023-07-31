Убили более полусотни россиян: BBC рассказала об элитных снайперах "Призраки Бахмута"

BBC пообщалась с подразделением элитных снайперов, которых в народе назвали "Призраками Бахмута". Они воюют недалеко от оккупированного города и проводят ночные рейды поблизости.

В общей сложности во время своих вылазок команда из 20 человек ликвидировала более 500 оккупантов. Однако не все из команды гордятся числом. Снайперы говорят, что они не убивают людей, а уничтожают врага.

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Отбор на основе человечности

В последние полгода неподалеку от Бахмута действует подразделение из 20 человек, которых окрестили "призраки". Их база расположена, как они сами говорят, на "краю существования" – на окраине разрушенного города. До них даже достает вражеская артиллерия. Однако "призраки" уже даже не содрогаются от взрывов.

Артиллерия всегда заставляет людей беспокоиться. От артиллерии можно укрыться, но не от снайпера,

– говорит командир отряда.

Руководит командой мужчина с позывным "Призрак". Он лично отправил на тот свет 76 врагов. Официально подтвержденное количество ликвидированных всеми "призраками" оккупантов – 524 человека. Снайперы записывают каждый выстрел через прицелы их ружей.

Среди снайперов есть не только опытные военные. К примеру, "Кузя" до войны работал на заводе. Он говорит, что никогда не любил оружия, но Россия вынудила взять его в руки. В команде есть и совсем новичок – "Британец". Его окрестили после подготовки в Великобритании. Он пока не ликвидировал ни одного оккупанта. В общем, "Призрак" говорит, что он отобрал каждого члена команды на основе их "человечности и патриотизма", а не военного опыта и навыков.

За шесть месяцев несколько членов команды получили ранения, включая "Призрака". Однако ни один из них не погиб.

Ночная операция "призраков"

На миссию отправились "Кузя" и "Тарас" – его корректировщик. Максимально к линии фронта их'' приблизит мужчина, которого зовут "Куст". Оттуда военные должны пройти еще более 1,5 километра, что добраться до места назначения.

"Кузя" готовится к вылазке / BBC

Когда "Куст" запустил машину, все собравшиеся перекрестились. А после водитель включил музыку – украинский рэп. Он говорит, что музыка поднимает настроение и заглушает звук обстрелов. Из-за звука машины плохо слышны взрывы, однако время от времени "Куст" показывает на небо и предупреждает: "Приближается". После этого слышно несколько прилетов.

После 20 минут езды, команда высадилась недалеко от разрушенного дома. "Кузя" и "Тарас" отправились в сторону леса. Перед тем как поехать на базу, "Куст" говорит ребятам вслед: "Бог с вами".

На базе все с тревогой ждут сигнала от снайперов. "Куст" и "Британец" нервно шагают, а "Призрак" звонит своей семилетней дочери. "Я люблю тебя, папа", – слышно из динамика микрофона. Это ненадолго возвращает к нормальной жизни, но "Призрак" уже научил дочь разбирать оружие.

После семи часов сна "Куст" отправляется за "Кузей" и "Тарасом". На улице уже темно – "Куст" пытается ехать по памяти, чтобы не включать фары. Автомобиль успешно забирает двух снайперов и возвращается на базу. Во время вылазки снайперы ликвидировали российского пулеметчика. Один выстрел – одна цель.

Теперь они будут отдыхать до следующей ночной вылазки.

Ситуация на Бахмутском направлении