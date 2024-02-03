Что осталось от уничтоженного судна "Новочеркасск": эпические кадры, как россияне "играют в Lego"
3 февраля 2024, 11:06Читати новину українською
В конце декабря украинские военные уничтожили российский БДК "Новочеркасск". Прошло больше месяца и оккупанты пытаются извлечь то, что осталось.
Так, в порту Феодосии россияне играют в Lego. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "Крымский ветер", передает 24 Канал.
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Что осталось от "Новочеркасска"
Оккупанты пытаются поднять пораженный украинскими воинами БДК. Правда, приходится вытаскивать частями. К слову, российские захватчики грезили, что этот корабль еще якобы "отремонтируют".
Россияне пытаются собрать воедино уничтоженный "Новочеркасск" / Фото из сети
Уничтожение российского БДК: последние новости
- В стране-агрессоре впервые официально признали гибель моряка с уничтоженного большого десантного корабля. Впрочем, очень быстро удалили заявление.
- Как выяснилось, в день удара на корабле в режиме повышенной тайны перевозили какие-то грузы. Так, "Новочеркасск" под завязку был загружен.
- Ранее росСМИ писали, что 33 моряка якобы считаются пропавшими без вести в результате атаки на "Новочеркасск". Еще 23 ранены, а один человек – погиб.