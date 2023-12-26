Результат "на лицо": чем ударили по БДК "Новочеркасск"

Украинские защитники 26 декабря уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту временно оккупированной Феодосии. Взрывы были настолько мощными, что всколыхнули почти весь город.

О поражение российского корабля ночью сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Уже к утру в ВСУ раскрыли, чем атаковали ИДК "Новочеркасск".

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Российский корабль атаковали ракетами

На утро в Воздушных силах подтвердили уничтожение российского БДК "Новочеркасск". Так, около 02:30 26 декабря тактическая авиация ВСУ атаковала судно в порту временно оккупированной Феодосии. Удар по "Новочеркасску" нанесли крылатыми ракетами.

Тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии. Результат – "на лицо",

– говорится в сообщении.

К слову, ночью Олещук подчеркнул, что русского флота становится все меньше. Также командующий Воздушными силами поблагодарил украинских пилотов за филигранную работу.

"На этот раз вслед за флагманом ЧФ России – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных сил и всем причастным за филигранную работу! Надевайте штаны и "по-домашнему уезжайте" из нашего Крыма, пока еще не поздно!", – говорится в сообщении Олещука.

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