Результат "на лицо": чем ударили по БДК "Новочеркасск"
Украинские защитники 26 декабря уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту временно оккупированной Феодосии. Взрывы были настолько мощными, что всколыхнули почти весь город.
О поражение российского корабля ночью сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Уже к утру в ВСУ раскрыли, чем атаковали ИДК "Новочеркасск".
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Российский корабль атаковали ракетами
На утро в Воздушных силах подтвердили уничтожение российского БДК "Новочеркасск". Так, около 02:30 26 декабря тактическая авиация ВСУ атаковала судно в порту временно оккупированной Феодосии. Удар по "Новочеркасску" нанесли крылатыми ракетами.
Тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии. Результат – "на лицо",
– говорится в сообщении.
К слову, ночью Олещук подчеркнул, что русского флота становится все меньше. Также командующий Воздушными силами поблагодарил украинских пилотов за филигранную работу.
"На этот раз вслед за флагманом ЧФ России – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных сил и всем причастным за филигранную работу! Надевайте штаны и "по-домашнему уезжайте" из нашего Крыма, пока еще не поздно!", – говорится в сообщении Олещука.
Взрывы в Крыму: последние новости
- В последние дни во временно оккупированном Крыму становится все более "тревожно". Ежедневно там раздаются взрывы, а оккупанты то и делают, что перекрывают Крымский мост.
- Так, утром 24 декабря во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. В сети сообщали о звуке, похожем на пролет ракеты, однако оккупационные власти Крыма никак не прокомментировали взрывы.
- Беспокойно было на оккупированном полуострове и 23 декабря. В сети сообщали о мощных взрывах, а впоследствии появились заявления о перекрытии Крымского моста. Оккупанты заявили о применении так называемого "дымового занавеса" и предупредили о временном ограничении движения из-за переправы. Что стало причиной такого переполоха российских захватчиков – неизвестно, ведь оккупационные власти никак не прокомментировали эти события.
- Перекрывали Крымский мост и 21 декабря. Тогда оккупанты заявляли о якобы "ракетной опасности". Кроме того, в Керчи также прогремели по меньшей мере 4 взрыва. Традиционно оккупанты никак не прокомментировали события, а впоследствии сухо констатировали, что движение на переправе возобновлено.