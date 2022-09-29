Нужна жесткая фильтрация: в Грузии объяснили, почему не могут закрыть границу от россии
Объявленная путиным мобилизация повлекла за собой массовый побег россиян из страны-агрессора. Грузия до сих пор впускает их к себе, поэтому на границе выстроилась огромная очередь из уклонистов.
Об этом 24 каналу сказал грузинский политолог Гела Васадзе. Он считает, что нужен целый комплекс мер, чтобы отсеивать "вату" и вообще элементы, которые нелояльны к Грузии и Украине.
Обратите внимание Привыкли, что россиянам доверять нельзя: как в Грузии относятся к российским уклонистам
Почему Грузия не может закрыть границу от россии
Васадзе рассказал, что у Грузии есть несколько мнений относительно того, нужно ли закрывать границы с россией. В этой связи идут серьезные споры.
К примеру, есть мнение о том, что границу закрывать не нужно. Но необходима очень жесткая фильтрация,
– сказал грузинский политолог.
Однако, подчеркнул он, нужно не забывать, что через ту же границу идет значительное количество беженцев с оккупированных территорий Украины, в частности крымских татар. Рефат Чубаров, например, опубликовал снимки застрявшей на переходе многодетной крымскотатарской семьи.
Почему Грузия не закрывает границу от россии: смотрите видео
Какие мероприятия следует проводить на границе
Васадзе считает, что нужно создать фильтрационные пункты, где были бы нормальные человеческие условия. Но в то же время там жестко отсеивали бы так называемую вату и вообще элементы, которые нелояльны к Грузии и Украине.
Что касается тех, кто действительно против войны, то почему бы и нет. Тем более, что подавляющее большинство из них не остается в Грузии, – отметил он.
По словам политолога, проблема в том, что при нынешних условиях грузинские власти "засунули голову в песок" и не ведется соответствующая фильтрация.
Более того, есть случаи, когда большинство северных кавказцев разворачивают. И даже я знаю случай, когда развернули гражданина Украины – крымского татарина – только за то, что он родился в Дагестане,
– сказал Васадзе.
По его мнению, в целом фильтрационные мероприятия нужно проводить не только с теми, кто переходит границы, но и с уже перешедшими. Сейчас в Грузии якобы находятся от 120 тысяч до 150 тысяч граждан россии. К тому же, не все лояльны к грузинскому государству и против войны с Украиной. Поэтому необходим целый комплекс мер.
Мобилизация в россии: что известно
- Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.
- Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
- Уклонисты решили убежать в Грузию. Тбилиси до сих пор впускает россиян в страну, поэтому на границе образовалась невероятная очередь из автомобилей.