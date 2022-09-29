Про це 24 каналу сказав грузинський політолог Гела Васадзе. Він вважає, що потрібен цілий комплекс заходів, щоб відсіювати "вату" й загалом елементи, які нелояльні до Грузії й України.
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Чому Грузія не може закрити кордон від росії
Васадзе розповів, що в Грузії є декілька думок щодо того, чи потрібно закривати кордони з росією. У зв'язку із цим йдуть серйозні суперечки.
Наприклад, є думка про те, що кордон закривати не потрібно. Але необхідна дуже жорстка фільтрація,
– сказав грузинський політолог.
Однак, наголосив він, потрібно не забувати, що через той же кордон йде значна кількість біженців з окупованих територій України, зокрема, кримських татар. Рефат Чубаров, наприклад, опублікував знімки багатодітної кримськотатарської сім'ї, яка застрягла на переході.
Чому Грузія не закриває кордон від росії: дивіться відео
Які заходи варто проводити на кордоні
Васадзе вважає, що потрібно створити фільтраційні пункти, в яких були б нормальні людські умови. Але водночас там жорстко відсіювали би так звану вату й загалом елементи, які нелояльні до Грузії й України.
Що стосується тих, які дійсно проти війни, то чому б і не впускати. Тим паче, що переважна більшість їх не залишається в Грузії,
– зазначив він.
За словами політолога, проблема в тім, що за нинішніх умов грузинська влада "засунула голову в пісок" і не ведеться відповідна фільтрація.
Понад те, є випадки, коли здебільшого північних кавказців розвертають. І навіть я знаю випадок, коли розвернули громадянина України – кримського татарина – лише за те, що він народився в Дагестані,
– сказав Васадзе.
На його думку, загалом фільтраційні заходи треба проводити не лише з тими, хто переходить кордони, але й з тими, хто вже перейшов. Зараз нібито в Грузії перебувають від 120 тисяч до 150 тисяч громадян росії. До того ж не всі лояльні до грузинської держави і проти війни з Україною. Тому необхідний цілий комплекс заходів.
Мобілізація в росії: що відомо
- Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.
- Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.
- Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.
- Ухилянти вирішили втікати до Грузії. Тбілісі досі впускає росіян до країни, тому на кордоні утворилася неймовірна черга з автівок.