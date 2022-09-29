Про це 24 каналу сказав грузинський політолог Гела Васадзе. Він вважає, що потрібен цілий комплекс заходів, щоб відсіювати "вату" й загалом елементи, які нелояльні до Грузії й України.

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Чому Грузія не може закрити кордон від росії

Васадзе розповів, що в Грузії є декілька думок щодо того, чи потрібно закривати кордони з росією. У зв'язку із цим йдуть серйозні суперечки.

Наприклад, є думка про те, що кордон закривати не потрібно. Але необхідна дуже жорстка фільтрація,

– сказав грузинський політолог.

Однак, наголосив він, потрібно не забувати, що через той же кордон йде значна кількість біженців з окупованих територій України, зокрема, кримських татар. Рефат Чубаров, наприклад, опублікував знімки багатодітної кримськотатарської сім'ї, яка застрягла на переході.

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Які заходи варто проводити на кордоні

Васадзе вважає, що потрібно створити фільтраційні пункти, в яких були б нормальні людські умови. Але водночас там жорстко відсіювали би так звану вату й загалом елементи, які нелояльні до Грузії й України.

Що стосується тих, які дійсно проти війни, то чому б і не впускати. Тим паче, що переважна більшість їх не залишається в Грузії,

– зазначив він.

За словами політолога, проблема в тім, що за нинішніх умов грузинська влада "засунула голову в пісок" і не ведеться відповідна фільтрація.

Понад те, є випадки, коли здебільшого північних кавказців розвертають. І навіть я знаю випадок, коли розвернули громадянина України – кримського татарина – лише за те, що він народився в Дагестані,

– сказав Васадзе.

На його думку, загалом фільтраційні заходи треба проводити не лише з тими, хто переходить кордони, але й з тими, хто вже перейшов. Зараз нібито в Грузії перебувають від 120 тисяч до 150 тисяч громадян росії. До того ж не всі лояльні до грузинської держави і проти війни з Україною. Тому необхідний цілий комплекс заходів.

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