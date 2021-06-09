Бекиров назвал заочный приговор в оккупированном Крыму попыткой запугивания

Так называемый "суд" в оккупированном Симферополе вынес заочный приговор по делу Эдема Бекирова. Сам бывший политзаключенный считает, что это очередная попытка напугать народ.

Бекирова "приговорили" к 7 годам заключения и штрафу в 150 тысяч рублей. Бывший узник Кремля говорит, еще вчера прокуроры просили всего 4 года, за ночь этот срок увеличился до 7.

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С Россией никто не хочет вести дела, – Бекиров

Если людей заочно приговаривают к столь длительным срокам, то что можно сказать о тех людях, которые сейчас там находятся? Это 105 человек, которые осуждены незаконно. Поэтому с этим государством никто в мире не хочет общаться или вести какие-либо дела,

– сказал Эдем Бекиров.

Судебный процесс провели, чтобы запугать народ

Бывший политзаключенный считает, что этот судебный процесс – специально для устрашения народа, чтобы тот "сидел тихо". Бекиров намерен подавать апелляцию на такой судебный произвол.

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Отметим, что в оккупированном Симферополе Бекирова приговорили по сфабрикованному делу об изготовлении и перевозке взрывчатых веществ.