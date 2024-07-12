Строят две новые пограничные заставы: Беларусь хочет укрепить границу с Украиной
Источник:"Беларускі Гаюн"
В Беларуси на границе с Украиной построят две новые пограничные заставы – военные объекты, где разместят подразделения белорусских пограничников.
Строительство пограничных застав запланировал Государственный пограничный комитет Беларуси. Детали о планах пограничников рассказал мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".
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В Беларуси укрепляют границу
Ведомство планирует закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для сооружения застав. Один из комплексов пограничной заставы построят в селе Карповка Лоевского района.
Застава была образована в сентябре 2017 года и входит в состав пограничной комендатуры "Лоев" Гомельской пограничной группы. Обеспечивает охрану участка границы с Украиной протяженностью 29,5 километров, проходящего по реке Сож,
– рассказали в мониторинговом сообществе.
Еще один комплекс пограничной заставы хотят построить в селе Свеча Наровлянского района. В отличие от предыдущей, эта застава будет сформирована с нуля. Она войдет в состав Мозырского пограничного отряда.
"Беларускі Гаюн" отмечает, что такая локация для строительства была выбрана неслучайно. Сейчас в том районе находится только одна застава Мозырского пограничного отряда – "Наровля".
Ранее в Беларуси заявили о "нарастании напряженности" на границе с Украиной и обвинили Запад в разжигании конфликта.