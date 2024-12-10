Беларусь испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" у границы с Украиной, –СМИ

Белорусские военные провели испытания новой ракеты. Испытания они провели у границы с Украиной.

Белорусские военные 10 декабря испытали новую зенитную управляемую ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

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Где состоялись испытания

Из-за таких действий белорусских военных на севере Украины объявляли воздушную тревогу.

По информации медиа Беларуси, испытания провели на территории Ольманских болот и новой зоны ограничения полетов на юге страны. Говорится о полигоне Мерлинский.

Ракета предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (дронов), тактических ракет различных типов, вертолетов и наземных целей.

Подобные стрельбы в том же месте были в феврале 2022 года, когда ВС РБ выполнили два боевых пуска ракетным комплексом "Точка-У" в рамках учений Беларуси и России.

Белорусские СМИ отмечают, что поскольку зона ограничения действует до 20 декабря, не исключено, что ракетные пуски на этой территории продолжатся в ближайшие дни.