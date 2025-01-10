Кремль может попытаться присоединить Беларусь к России после войны в Украине, – СМИ

Кремль может вернуться к плану присоединения Беларуси к России после завершения войны против Украины. Это могут подать, как "более глубокую интеграцию" двух государств.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Реализация этого сценария будет зависеть от позиции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Как Россия хочет присоединить к себе Беларусь

Близкие к администрации Владимира Путина источники утверждают, что российские чиновники снова почувствовали "определенные надежды" на завершение войны в Украине после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Однако уровень этих надежд "уже не тот".

У Владимира Путина свои требования – территория четырех областей Украины полностью. Условия Трампа другие. Где компромисс – непонятно,

– заявил один из собеседников, близких к Кремлю.

По их словам, присоединение Беларуси к России могут подать как "более глубокую интеграцию" двух государств, в рамках которой планируют создать совместные органы власти.

"Их даже можно выбрать, провести кампанию, показать новые рекорды. Объединение земель, распавшихся в 1980 – 1990-х годах, союз республик. Это событие", – объяснил один из источников.

Однако один из собеседников заметил, что все будет зависеть от позиции Лукашенко, который изъявляет желание оставаться "полноправным правителем".

По данным росСМИ, еще до начала полномасштабной войны против Украины Кремль разработал план "плавной аннексии" Беларуси, реализация которого запланирована до 2030 года. В этом плане предусмотрена "гармонизация" законодательства обеих стран, "согласование" внешней и оборонной политики, а также "торгово-экономическое сотрудничество" на основе интересов России.

После начала полномасштабной войны Лукашенко заявил, что Москва и Минск сформируют "единство двух независимых государств" и вместе будут противостоять санкциям. При этом он отметил, что они с Путиным "не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами" и включить Беларусь в состав России.