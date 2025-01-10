Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Реалізація цього сценарію буде залежати від позиції самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

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Як Росія хоче приєднати до себе Білорусь

Близькі до адміністрації Владіміра Путіна джерела стверджують, що російські високопосадовці знову відчули "певні надії" на завершення війни в Україні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Однак рівень цих сподівань "вже не той".

У Владіміра Путіна свої вимоги – територія чотирьох областей України повністю. Умови Трампа інші. Де компроміс – незрозуміло,

– заявив один зі співрозмовників, близьких до Кремля.

За їх словами, приєднання Білорусі до Росії можуть подати як "глибшу інтеграцію" двох держав, у межах якої планують утворити спільні органи влади.

"Їх навіть можна обрати, провести кампанію, показати нові рекорди. Об'єднання земель, що розпалися в 1980 – 1990-х роках, союз республік. Це подія", – пояснило одне з джерел.

Однак один із співрозмовників зауважив, що все буде залежати від позиції Лукашенка, який виявляє бажання залишатися "повноправним правителем".

За даними росЗМІ, ще до початку повномасштабної війни проти України Кремль розробив план "плавної анексії" Білорусі, реалізація якого запланована до 2030 року. У цьому плані передбачено "гармонізацію" законодавства обох країн, "узгодження" зовнішньої та оборонної політики, а також "торгово-економічну співпрацю" на основі інтересів Росії.

Після початку повномасштабної війни Лукашенко заявив, що Москва та Мінськ сформують "єдність двох незалежних держав" і разом протистоятимуть санкціям. При цьому він наголосив, що вони з Путіним "не настільки дурні, щоб діяти старими методами" й включити Білорусь до складу Росії.