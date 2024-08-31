Со знаком "B": в сети показали технику, которую Беларусь может перебрасывать к границе Украины

Минск может перебрасывать к украинской границе свою технику. Ранее в Беларуси заявляли, что якобы будут перебрасывать оружие и личный состав.

Еще в начале августа так называемый глава минобороны Беларуси уверял, что они перебрасывают "Искандеры", РСЗО "Полонез" и спецназовцев. Уже в конце августа "Беларускі Гаюн" писал, что Лукашенко перебросил к границе с Украиной по меньшей мере 1000 бойцов.

Смотрите также Жажда власти его погубила: какие сильные сигналы получает Лукашенко из Кремля

Что известно о якобы переброске техники

В российских пропагандистских телеграмм-каналах написали, что Беларусь якобы перебрасывает к украинской границе бронетанковые подразделения вооруженных сил Беларуси. На технике обозначена буква "B".

Однако пока нет данных о том, где и когда сделали фото. Однако видно, что на фото танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

Техника, которую якобы перебрасывают белорусы к границе с Украиной / фото росСМИ

Кстати, самопровозглашенный президент Беларуси не впервые заявляет о якобы переброске техники и личного состава. В частности, 18 августа он заявил о переброске почти трети своей армии к границе с Украиной. Тогда в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

Смотрите также Этого не было и не будет, – Лукашенко говорит, что не отдаст приказ воевать за пределами Беларуси

Однако уже 25 августа Министерство иностранных дел Украины заявило, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерией, РСЗО, средствами ПВО и инженерной техникой, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Также там находились наемники бывшей ЧВК "Вагнер".

Призываем должностных лиц Беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня,

– заявили в МИД.

Там добавили, что Украина:

никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа;

в случае нарушения государственной границы со стороны Беларуси – будет принимать все необходимые меры в порядке реализации гарантированного уставом ООН права на самооборону.

Кстати, 29 августа в Госпогранслужбе заявили, что не зафиксировано, чтобы в непосредственной близости к украинской границе происходило перемещение техники или личного состава или существенное наращивание подразделений армии Беларуси. Подробнее читайте по ссылке.