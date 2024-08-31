Ще на початку серпня так званий глава міноборони Білорусі запевняв, що вони перекидають "Іскандери", РСЗВ "Полонез" та спецпризначенців. Вже наприкінці серпня "Беларускі Гаюн" писав, що Лукашенко перекинув до кордону з Україною щонайменше 1000 бійців.

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Що відомо про нібито перекидання техніки

У російських пропагандистських телеграм-каналах написали, що Білорусь нібито перекидає до українського кордону бронетанкові підрозділи збройних сил Білорусі. На техніці позначено букву "B".

Проте наразі немає даних про те, де та коли зробили фото. Проте видно, що на фото танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки.

Техніка, яку нібито перекидають білоруси до кордону з Україною / фото росЗМІ

До речі, самопроголошений президент Білорусі не вперше заявляє про нібито перекидання техніки та особового складу. Зокрема, 18 серпня він заявив про перекидання майже третини своєї армії до кордону з Україною. Тоді у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

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Проте вже 25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу Північних кордонів України. Також там перебували найманці колишньої ПВК "Вагнер".

Закликаємо посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню,

– заявили в МЗС.

Там додали, що Україна:

ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу;

у разі порушення державного кордону з боку Білорусі – вживатиме всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого статутом ООН права на самооборону.

До речі, 29 серпня у Держприкордонслужбі заявили, що не зафіксовано, щоб у безпосередній близькості до українського кордону відбувалося переміщення техніки чи особового складу або ж суттєве нарощення підрозділів армії Білорусі. Детальніше читайте за посиланням.