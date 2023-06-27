Путин может сделать из Беларуси ловушку для боевиков "Вагнера", – ISW

Беларусь не предоставит боевикам ППК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

В актуальном отчете ISW подчеркнули, что Кремль, вероятнее всего, будет считать предателями "вагнеровцев", которые последуют за Пригожиным в Беларусь.

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Отмечают, что, несмотря на то, что российский диктатор Путин заявил в своем выступлении 26 июня, что боевикам разрешено отправиться в Беларусь и что он сдержит свое обещание, это ничего не значит.

Вероятно, Путин дал личное обещание, что боевики НДС, отправившись в Беларусь, будут там в безопасности. Ценность этого обещания все же сомнительна,

– говорится в сообщении.

Лукашенко легко выдаст их Путину при необходимости

Более того, боевики в Беларуси вряд ли смогут укрыться от российских предписаний об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.

Лукашенко уже ранее передавал Москве 33 задержанных белорусских боевиков ППК "Вагнера" после того, как использовал их как рычаг против Кремля в 2020 году, и нет никаких причин и гарантий, что он не пойдет на этот шаг снова.

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