Может быть подготовка к участию в войне: ВСУ о белорусском законопроекте о казни за госизмену

В Беларуси планируют ввести смертную казнь за госизмену. В Генштабе ВСУ объяснили, что именно может означать такое нововведение.

Не исключено, что введение смертной казни за госизмене является одним из шагов в рамках подготовки к участию Беларуси в войне против Украины. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Беларусь может готовиться для участия в войне

Палата представителей Беларуси недавно одобрила законопроект о введении смертной казни за государственную измену. Наивысшее наказание планируют применять к военнослужащим и представителям власти.

Не исключено, что такие действия режима Лукашенко (введение казни за госизмену – 24 канал) являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины,

– подчеркнул Алексей Громов.

Также он отметил, что на прошлой неделе в приграничных с Украиной районах Брестской области проводилась агитация добровольцев для вступления в подразделения терробороны. Кстати, вероятным кандидатам открыто сообщали, что в случае введения военного положения им выдадут оружие и амуницию. Основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений терробороны.

законопроект также предусматривает введение ответственности за распространение так называемых "ложных" сведений, дискредитирующих армию Беларуси. Заметим, что документ одобрили в первом чтении.

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