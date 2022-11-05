"Зеленский был как сын": Лукашенко пожаловался на введение санкций против Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обиделся на Украину из-за санкций. Он заявил, что относился к Зеленскому, как к собственному ребенку.

Лукашенко заявил, что обиделся на Зеленского, но заверил, что белорусские военные не пойдут войной против ВСУ. Об этом сообщают белорусские СМИ.

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Что наговорил Лукашенко

Во время речи Лукашенко заявил, что якобы хорошо относится к Украине, и это, мол, мы первыми начали какие-то провокации. Самопровозглашенный президент Беларуси, из которой на Украину летят ракеты, не может понять, почему украинские власти ввели против его страны санкции.

Вы видели мою позицию по отношению к Украине. Что я только там не делал. И первыми, кто против нас санкции ввел, был Киев – Володя Зеленский, к которому я как к ребенку своему относился. И то сделал, и это, и "попроси у России это"... И что только я... Я даже говорить не хочу. А они против нас санкции. Почему? Потому что они несамостоятельные. Им дали команду через поляков американцы,

– заявил Лукашенко.

Критику в свою сторону Лукашенко не понимает. Он же всего-навсего "выполняет союзные договоренности с Россией".

Небо закрыли нам. Почему вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией,

– сказал он.

Он заверил, что нет желания отправлять на войну против Украины своих военных, если Украина не нападет на Беларусь с войной. Также он пригласил украинцев на лечение и сказал, что нас в Беларуси будут носить на руках, потому что якобы "родные".

Пожалуйста, приезжайте – мы будем лечить вас, на руках будем носить. Вы – родные для нас. Но с оружием в руках – берегитесь,

– заявил Лукашенко.

Риск наступления из Беларуси

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин считает, что оккупанты могут напасть из Беларуси тогда, когда группировка их войск усилится на этом направлении до 50 – 70 тысяч солдат.

В Генштабе считают, что наступление из Беларуси может случиться не раньше чем через 2 – 3 месяца. Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский убежден, что если это и произойдет, то для врага такие действия закончатся позорным поражением.

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