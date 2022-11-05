"Зеленский был как сын": Лукашенко пожаловался на введение санкций против Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обиделся на Украину из-за санкций. Он заявил, что относился к Зеленскому, как к собственному ребенку.
Лукашенко заявил, что обиделся на Зеленского, но заверил, что белорусские военные не пойдут войной против ВСУ. Об этом сообщают белорусские СМИ.
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Что наговорил Лукашенко
Во время речи Лукашенко заявил, что якобы хорошо относится к Украине, и это, мол, мы первыми начали какие-то провокации. Самопровозглашенный президент Беларуси, из которой на Украину летят ракеты, не может понять, почему украинские власти ввели против его страны санкции.
Вы видели мою позицию по отношению к Украине. Что я только там не делал. И первыми, кто против нас санкции ввел, был Киев – Володя Зеленский, к которому я как к ребенку своему относился. И то сделал, и это, и "попроси у России это"... И что только я... Я даже говорить не хочу. А они против нас санкции. Почему? Потому что они несамостоятельные. Им дали команду через поляков американцы,
– заявил Лукашенко.
Критику в свою сторону Лукашенко не понимает. Он же всего-навсего "выполняет союзные договоренности с Россией".
Небо закрыли нам. Почему вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией,
– сказал он.
Он заверил, что нет желания отправлять на войну против Украины своих военных, если Украина не нападет на Беларусь с войной. Также он пригласил украинцев на лечение и сказал, что нас в Беларуси будут носить на руках, потому что якобы "родные".
Пожалуйста, приезжайте – мы будем лечить вас, на руках будем носить. Вы – родные для нас. Но с оружием в руках – берегитесь,
– заявил Лукашенко.
Риск наступления из Беларуси
- Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин считает, что оккупанты могут напасть из Беларуси тогда, когда группировка их войск усилится на этом направлении до 50 – 70 тысяч солдат.
- В Генштабе считают, что наступление из Беларуси может случиться не раньше чем через 2 – 3 месяца. Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский убежден, что если это и произойдет, то для врага такие действия закончатся позорным поражением.
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