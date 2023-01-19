В Беларуси привели в боевую готовность подразделения артиллерии

В Белоруссии заявили, что привели в боевую готовность артиллеристов. Это якобы происходит в рамках совместных учений с Россией.

В минобороны Беларуси отчитались о "приведении в готовность подразделений артиллеристов", об этом пишет 24 Канал.

К теме Границу с Беларусью "зашивают" окопами: что происходит на Полесье

О чем заявили в Беларуси

Минобороны Беларуси заявило, что в боевую готовность приводят артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады. Они будут выполнять предназначенные им задачи.

Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по назначению,

– говорится в сообщении.

Под предлогом учений Россия подвозит в Беларусь войска