В Беларуси привели в боевую готовность подразделения артиллерии
В Белоруссии заявили, что привели в боевую готовность артиллеристов. Это якобы происходит в рамках совместных учений с Россией.
В минобороны Беларуси отчитались о "приведении в готовность подразделений артиллеристов", об этом пишет 24 Канал.
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О чем заявили в Беларуси
Минобороны Беларуси заявило, что в боевую готовность приводят артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады. Они будут выполнять предназначенные им задачи.
Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по назначению,
– говорится в сообщении.
Под предлогом учений Россия подвозит в Беларусь войска
- Россия продолжает перекидывать военную технику в Беларусь. В частности, 15 января на военный аэродром в Барановичах прилетели не менее 8 истребителей 4 Су-34 и 4 истребителей Су-30.
- 18 января в России и Беларуси начались очередные совместные учения. В Генштабе ВСУ сообщили, что страны отрабатывают практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонента в наступательных операциях
- В частности, сегодня из-за этих "обучений" по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу - в небо Беларуси взлетели истребители МиГ-31К с ракетами "Кинжал".
- Также 19 января в Беларусь прибыли еще 2 российских истребителя Су-24.
- На днях на спутниковых фото сервису Planet Labs удалось увидеть происходящее на военном полигоне "Лепельский" в Витебской области. На полигоне много техники, среди которой, вероятно, есть КАМАЗы, танки и БМП. Общее количество – не менее 150 единиц. С восточной и западной стороны можно увидеть 2 полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток. Каждая палатка величиной ориентировочно 10 на 5 метров.
- Также белорусские журналисты утверждают, что Россия доставляет военных в Беларусь. железной дорогой в товарных цистернах. Все для того, чтобы скрыть их количество от спутников и наблюдателей.