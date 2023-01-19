У міноборони Білорусі відзвітували про "приведення в готовність підрозділів артилеристів", про це пише 24 Канал.
До теми Кордон з Білоруссю "зашивають" окопами: що відбувається на Поліссі
Про що заявили у Білорусі
Міноборони Білорусі заявило, що у бойову готовність приводять артилерійські підрозділи 6-ї окремої механізованої бригади. Вони виконуватимуть призначені їм завдання.
Сьогодні в рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії, артилерійські підрозділи 6-ї окремої механізованої бригади наводяться у готовність до виконання завдань із призначення,
– мовиться у повідомленні.
Під приводом навчань Росія підвозить до Білорусі війська
- Росія продовжує перекидати військову техніку у Білорусь. Зокрема 15 січня на військовий аеродром у Барановичах прилетіли щонайменше 8 винищувачів: 4 Су-34 та 4 винищувачів Су-30.
- 18 січня у Росії та Білорусі почались чергові спільні навчання. У Генштабі ЗСУ повідомили, що країни відпрацьовують практичні завдання із взаємодії повітряного та сухопутного компоненту в наступальних операціях.
- Зокрема сьогодні через ці "навчання" по всій території України оголошували повітряну тривогу – в небо Білорусі злетіли винищувачі МіГ-31К з ракетами "Кинджал".
- Також 19 січня до Білорусі прибули ще 2 російських винищувачі Су-24.
- Днями на супутникових фото сервісу Planet Labs вдалося побачити, що відбувається на військовому полігоні "Лепельський" у Вітебській області. На полігоні багато техніки, серед якої, ймовірно, є КАМАЗи, танки та БМП. Загальна кількість – не менше 150 одиниць. Зі східної та західної сторони можна побачити 2 польові табори приблизно на 14 і 30 наметів. Кожен намет величиною орієнтовно 10 на 5 метрів.
- Також білоруські журналісти стверджують, що Росія доставляє військових до Білорусі залізницею у товарних цистернах. Все для того, щоб приховати їхню кількість від супутників та спостерігачів.