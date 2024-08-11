В Беларуси показали, как перебрасывают технику к границе с Украиной
Вчера, 10 августа, минобороны Беларуси заявило о намерении отправить к границе с Украиной дополнительные силы. А уже сегодня, 11 августа, ведомство опубликовало видеодоказательства переброски техники.
В последнее время Минск возобновил угрозы в адрес Украины. Сначала самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что якобы в ночь на 10 августа украинские беспилотники нарушили воздушное пространство Беларуси. Он назвал такие действия "провокацией" Киева и пригрозил ответом.
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Беларусь перебрасывает технику к границе с Украиной
В тот же день минобороны страны объявило об усилении группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях "с целью реагирования на любые возможные провокации". В заявлении значилось, что к таким действиям прибегают на фоне ситуации в Украине и Курской области.
В ведомстве похвастались, что именно планируют переместить поближе к украинской границе. Речь идет, частности о реактивных системах "Полонез" и комплексах "Искандер";
11 августа в Беларуси демонстративно показали, как отправляют свою технику.
Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к осуществлению марша комбинированным способом в назначенные районы,
– говорится в сообщении минобороны.
Лукашенко перебрасывает технику к границе с Украиной / Фото минобороны Беларуси
К слову, МИД Беларуси тоже возмутился из-за якобы украинских дронов, которые пересекли воздушное пространство страны, и пригрозили Киеву закрытием посольства в Минске.