Беларусь перебрасывает технику к границе с Украиной: есть ли угроза

Вопрос возможного наступления со стороны Беларуси актуален с начала полномасштабного вторжения. Страна является верным союзником России и непосредственным участником вооруженной агрессии против Украины.

Однако пока угрозы нападения нет, в ближайшие месяцы ее тоже не будет. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Роман Свитан.

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Что происходит в Беларуси

По словам военного эксперта, пока наша разведка не доложит о проведении полной мобилизации с постановкой в строй и насыщением техникой – беспокоиться не стоит.

"Десять танков, которые возят по Беларуси – из Витебской в Брестскую область и наоборот – ни о чем не говорят. Когда будет более-менее реальная угроза, наша разведка доложит. Доложит не только командованию, но и народу Украины, как делала это раньше", – акцентирует Свитан.

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Известно, что в Беларуси проходят определенные учения с целью согласования русских и белорусских войск. Сегодня командование белорусской армии подчиняется российскому генштабу.

Количественный состав белорусской армии не готов даже к обороне страны. Имеющееся количество войск может оборонять максимум Минск. Не более,

– утверждает военный эксперт.

Свитан отмечает: как военная сила белорусская армия сегодня не представляет угрозы для нас. Несмотря на это, на границе с Беларусью находится определенное количество наших войск, которые могли бы участвовать в боях на Юге и Востоке Украины.

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