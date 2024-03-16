Лукашенко не хочет делиться с Путиным: где пытается спрятать технику от россиян

Беларусь в ночь на 14 марта перебросила эшелон с техникой, в том числе танками и бронетранспортерами, и военными в составе 46 вагонов к границе со странами Балтии.

Представляет ли для балтийцев угрозу передислокация белорусского войска, сказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

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У Лукашенко остались усы и трусы

Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается спрятать технику от Владимира Путина. Сейчас России не хватает техники на поле боя, поэтому кремлевский диктатор снова положил глаз на запасы Беларуси.

Лукашенко никудышный президент, но хороший председатель колхоза, который постоянно пытается что-то спрятать,

– отметил военный эксперт.

Белорусский узурпатор пытается отправить технику на выполнение гипотетических "военных задач", чтобы скрыть ее от армии страны-агрессора.

Лукашенко боится, чтобы его полностью не раздели, ведь сейчас у него остались только усы и трусы,

– сказал Свитан.

По его словам, сейчас самопровозглашенный президент Беларуси просто прячет технику под границу, но двигаться никуда не будет и сам не начнет войну против Европы.

"Неважно, чей Лукашенко агент Путина, или Си Цзиньпина, или обоих одновременно. Территориально Лукашенко считает себя европейцем и белорусский народ никогда не пойдет против балтийцев. Мы понимаем это движение, надеюсь, что балтийцы тоже поймут", – добавил Свитан.

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