Чи становить для балтійців загрозу передислокації білоруського війська, сказав 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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У Лукашенка залишилися вуса й труси

Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко намагається сховати техніку від Владіміра Путіна. Зараз Росії не вистачає техніки на полі бою, тому кремлівський диктатор знову поклав око на запаси Білорусі.

Лукашенко нікудишній президент, але хороший голова колгоспу, який постійно намагається щось приховати,

– зазначив військовий експерт.

Білоруський узурпатор намагається відправити техніку на виконання гіпотетичних "військових завдань", аби сховати її від армії країни-агресора.

Лукашенко боїться, щоб його повністю не розділи, адже зараз у нього залишилися лише вуса й труси,

– мовив Світан.

За його слова, зараз самопроголошений президент Білорусі просто ховає техніку під кордон, але рухатися нікуди не буде й сам не розпочне війну проти Європи.

"Неважливо, чий Лукашенко агент Путіна, чи Сі Цзіньпіна, чи обох одночасно. Територіально Лукашенко вважає себе європейцем й білоруський народ ніколи не піде проти балтійців. Ми розуміємо цей рух, сподіваюся, що балтійці теж зрозуміють", – додав Світан.

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