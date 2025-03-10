Продает "кота в мешке": какую схему с полезными ископаемыми Лукашенко может предложить США

Александр Лукашенко 4 марта поручил соответствующим структурам провести детальную разведку недр страны для поиска полезных ископаемых. Хотя Беларусь "бедна" на подобное, все же в стране есть удобрения, которые белорусский диктатор может предложить Вашингтону.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что Александр Лукашенко может отдать США целое предприятие. Если Дональд Трамп в этом заинтересуется, Лукашенко окажется "у Бога за пазухой".

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Какую схему придумал Лукашенко и что она ему принесет

По словам заместителя руководителя, идею с поиском полезных ископаемых Лукашенко вынашивает уже долгое время. Он постоянно вызывал на разговоры министров природных ресурсов и жаловался, что всю нефть уже добыли во времена СССР.

Он продает "кота в мешке", пытается использовать историю, которую американцы предложили Украине. Однако он нет ничего такого предложить, например, литий, алюминий или нефть,

– подчеркнул он.

Латушко отметил, что Беларусь имеет только один "товар" – калийные удобрения. Лукашенко может предложить Соединенным Штатам забрать "Славкалий" – предприятие для разработки новых залежей калийного удобрения на территории Беларуси. Тогда бы американцы могли добывать и продавать продукцию на своем рынке.

Это связано с Канадой, именно там есть одно из крупнейших предприятий по добыче калийного удобрения. Америка начала с Канадой торговую войну и здесь появляется Лукашенко с предложением,

– объяснил Латушко.

Цель белорусского диктатора относительно такого предложения очевидна – он хочет, чтобы Трамп не давил на него и снял санкции против Беларуси.

Заместитель руководителя добавил, что в этой истории может пострадать Литва. Именно через нее проходит прямая и дешевая дорога для экспорта калийного удобрения из Беларуси, которая сейчас вынуждена это делать обходными длинными дорогами России. Если США заинтересуются в предложении Лукашенко, они будут давить на Литву.

К слову, не только Лукашенко "падок" на сотрудничество с Вашингтоном. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США в сфере редкоземельных металлов. Он также поручил наладить полный цикл индустрии, обеспечить добычу редкоземельных металлов, которые необходимы в микроэлектронике в энергетике.