Беларусь причастна к удару по "Охматдету" и убийству мальчика на Прикарпатье
- Беларусь поставляет компоненты для российских ракет, которые использовались для многочисленных атак на Украину, в частности на больницу "Охматдет" и Трипольскую ТЭС.
- Компании ОАО "Пеленг" и ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" изготавливают компоненты для российских танков и ЗРК.
Беларусь с начала полномасштабного вторжения является участницей российской агрессии. Она служит не только полигоном для войск оккупантов, но и помогает захватчикам в изготовлении орудия для убийства украинцев.
Так, в ходе эксклюзивного расследования 24 Канала выяснилось, что ряд белорусских компаний обслуживают большое количество российских военных заводов.
Смотрите также Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, который летел в Украину, – источники
Как Беларусь помогает России убивать украинцев?
Среди них – наиболее мощный поставщик – минское ОАО "Интеграл". Благодаря продукции "Интеграла" россияне могут изготавливать высотомеры для крылатых ракет Х-101, а также многие другие детали к этим боеприпасам.
Самым известным использованием Х-101 является удар по детской больнице "Охматдет", в результате которого двое погибли и ранены 16 человек.
Микросхемы производства "Интеграла" присутствуют также в высокоточной малозаметной крылатой ракете Х-69, которую россияне активно применяют для ударов по объектам энергетики. Именно с помощью этих ракет враг уничтожил Трипольскую ТЭС.
Детали от "Интеграла" присутствуют и в "Кинжалах". Ими захватчики нанесли серьезные удары по некоторым военным и гражданским объектам. Именно "Кинжалом" противник убил 8-летнего мальчика на Прикарпатье.
Продукцию минского завода российские инженеры также устанавливают в авиационные ракеты Х-39 и Х-38. Во время удара по Константиновке 9 августа 2024 года последняя попала в супермаркет и отделение "Новой почты" в центре города. Тогда погибло 14 человек, среди которых были дети.
Более того, белорусские чипы используют также и для изготовления деталей для самого носителя КАБов и авиационных ракет – многоцелевого истребителя Су-35С.
Ответственными за убийства гражданских являются и работники ОАО "Цветотрон". Их продукцию оккупанты используют для изготовления ракет Х-31ПМ и Х-35У.
Белорусское ОАО "Пеленг" привлечено в изготовлении компонентов для танкового прицела наводчика "Сосна-У", используемого в Т-90М, Т-80БВМ, а также Т-72Б3. Кроме того, это предприятие производит комплектующие к системе управления огнем "Калина" к основному российскому боевому танку Т-90СМ.
ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", а такжеже ООО "Научно-технический центр "ДЭЛС" работают на удовлетворение потребностей АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Именно это предприятие производит "Буки", один из которых в 2014 году сбил борт малайзийских авиалиний MH-17, а также комплексы С-300 и С-400.
Конденсаторы ОАО "Витебский завод радиодеталей "Монолит" напрямую и через посредников закупает множество российских предприятий, поскольку эта продукция подходит и для крылатых, и для баллистических ракет, а также для других средств вооружения.