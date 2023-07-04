Лукашенко публично признался: кто организует вывоз детей из Украины и сколько уже похитили

Российские оккупанты продолжают похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. Участие в совершении военных преступлений также принимает самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и еще несколько граждан Беларуси.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. Он подтвердил, что белорусский паралимпиец Алексей Талай организует незаконный вывоз детей с оккупированного Востока Украины в Белорусь.

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Белорусский паралимпиец организует депортацию детей из Украины

Как отметил руководитель Народного антикризисного управления, Лукашенко лично подтвердил причастность Талая к депортации несовершеннолетних. Даже появились кадры, где паралимпиец присутствует на мероприятиях, а Лукашенко к нему подходит и якобы говорит: "Держись".

Это не только правда. Это абсолютная правда, ведь сам Талай подтверждал факт своего участия в организации вывоза и незаконного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь,

– сказал Латушко.

Талай создал свой так называемый благотворительный фонд "Поверь в себя". Белорусский паралимпиец не раз бывал на оккупированных территориях в Украине. Кроме того, он организует незаконный вывоз детей и размещение их в пяти лагерях в Беларуси.

Белорусский паралимпиец Талай организует депортацию детей из Украины / Инстаграм Алексея Талая

Четыре из них размещены в Минской области и один в Гомельской,

– рассказал руководитель Народного антикризисного управления.

Детей продолжают вывозить из 15 оккупированных городов Украины. Установлено, что депортировано минимум 2100 детей. Также выяснили имена украинских детей-сирот, тоже вывезенных на белорусскую территорию.

"Дополнительный фактор – это перевоспитание украинских детей, фактически идеологическая обработка в интересах русского мира, лишение восприятия, что они украинцы. Они должны воспринимать свою Родину как "общее российское пространство", – добавил Латушко.

Латушко рассказал, как Лукашенко с сообщниками депортирует украинских детей в Беларусь: смотрите видео

Систематически совершают военные преступления

Недавно Народное антикризисное управление представило обращение в Международный уголовный суд в Гааге и Офис прокурора по фактам совершения военных преступлений Александром Лукашенко, Алексеем Талаем, Ольгой Волковой, Иваном Головатым, Дмитрием Мезенцевым.

Ольга Волкова – директор российского фонда "Дельфины", который незаконно работает на Донбассе.Иван Головатый – генеральный директор предприятия "Беларуськалий", которое выделяет ресурсы для того, чтобы детей привозили в БеларусьДмитрий Мезенцев – госсектетар так называемого "союзного государства".

Доказательная база, собранная представителями Народного антикризисного управления, четко свидетельствует, что Лукашенко совместно с этими лицами систематически совершает военные преступления связанные с незаконным перемещением украинских детей.

Кто спонсирует похищение несовершеннолетних

Существует два источника финансирования депортации детей из Украины в Беларусь:

так называемое "союзное государство";

компания "Беларуськалий".

Диктатор заявил, что будто бы он договорился с Владимиром Путиным финансировать похищение несовершеннолетних из средств "союзного государства".

"Лукашенко сам публично признался. Так же и Талай", – подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления.

Россия похищает украинских детей