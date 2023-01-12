В Беларусь приехал главнокомандующий сухопутными войсками России
В Беларуси был замечен главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков. Он проверил, как идет подготовка российских оккупантов на военных базах, расположенных на территории Беларуси.
Как отметили в министерстве обороны Беларуси, в республику прибыла целая комиссия минобороны страны-агрессора.
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Возглавил миссию, очевидно, главнокомандующий сухопутными войсками России генерал Олег Салюков. Он провел инспекцию в воинских частях и подразделениях российских оккупантов, расположенных в Беларуси.
Салюков проверил, насколько российские солдаты готовы выполнить задачи и обеспечивать "безопасность Союзного государства". Проще говоря, достаточно ли навыков у оккупантов, чтобы убивать украинцев, обстреливать гражданские города и мародерить и насиловать население на оккупированных ими территориях.
Добавим, что 11 января россияне перекинули в Беларусь еще один эшелон с техникой и солдатами. Этот груз был отправлен из российского Омска еще 3 января. Так, в Витебскую область прибыли 40 вагонов, среди которых:
- 15 пассажирских;
- 10 крытых со снаряжением и боеприпасами;
- 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" в пассажирских вагонах могли находиться около 750 человек. Стоит напомнить, что с началом нового года Россия систематически перебрасывает технику и личный состав в Беларусь.
Что сейчас происходит на территории Беларуси
- На территории Беларуси в период с 16 января по 1 февраля проведут летные учения вместе с российскими войсками.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что главной целью лётно-тактических учений на территории Беларуси – будет определенная раздражительность как Украины, так и стран Балтии и Польши.
- Уже известно, что россияне будут использовать для учений все полигоны на территории Беларуси.